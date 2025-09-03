東風-61導彈公開　胡錫進：推倒美國西太平洋軍事霸權｜中國閱兵

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵今天（3日）在北京舉行，「東風-61」陸基洲際導彈等戰略武器首次公開，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，「中國的第二次核打擊力量更加有效，可信，美國在西太平洋軍事霸權的基石被推倒了」。



東風61。（新華社）

+ 8

胡錫進稱，2019年中國東風-41首次在天安門亮相，美國就有專家哀歎，西太平洋完全由美國主導的核態勢已經被打破。這次東風-61也亮相了，還有東風-5C，驚雷-1，巨浪-3，再加上原有核家族中的東風-31，中國的第二次核打擊力量更加有效，可信，美國在西太平洋軍事霸權的基石被推倒了。

胡錫進稱，海空軍常規力量的對比已經明顯向中國這邊傾斜，對標美國F-22、F-35的中國戰機全都有了，中國的戰略轟炸機、戰略運輸機、預警機等等都已經足夠在西太平洋施展。

胡錫進稱，今天大閱兵之後，美國在亞太地區的所有軍事基地和海軍艦隊的自信都會折掉一半。它們會更加擔憂並相信，一旦使用那些平台攻擊中國目標，那些平台自身遭到致命摧毀，已經幾乎無法避免。中國打擊它們的能力已經可以信手拈來。

胡錫進稱，美方對中國的態度必須隨著實力對比形勢的變化而調整，他們需要多一些小心謹慎，對中國的克制做出回報，不要被國內一些激進人士的衝動主張帶偏了，試圖用攤牌恐嚇中國，美國現在已經搞不起與中國的攤牌。更為重要的是，俄烏戰爭顯示，一旦戰爭變成殊死搏鬥，誰都沒有後退的餘地，最後打的只能是消耗戰。而消耗戰的關鍵在於誰的工業能力更強，能夠撐得更久。而美國和盟友如果與中國打消耗戰，它們同樣沒有勝算。