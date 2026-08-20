黑悟空公司發佈新作《鍾馗》試玩演示　畫質細節再升級

8月20日上午，《黑神話：悟空》出品公司遊戲科學發佈了《黑神話：鍾馗》的全新遊戲實機試玩影片，該遊戲是《黑神話》系列第二部作品，實機試玩片長約16分鐘，首次展示了主角戰鬥與部分劇情片段。



黑悟空公司發佈新作《鍾馗》實機演示。（影片截圖）

黑悟空公司發佈新作《鍾馗》實機演示。（影片截圖）

據《北京日報》分析，本次實機演示幾乎沿用了前作《黑神話：悟空》的美術風格和戰鬥模式，但在畫面質素、動作細節、視效運鏡等方面有了較為明顯的提升，並就一直以來為人詬病的場景交互差、敘事生硬等問題進行了優化。對於一個立項僅1年的遊戲來說，《黑神話：鍾馗》的製作可以稱得上成熟。

黑悟空公司發佈新作《鍾馗》實機演示。（影片截圖）

黑悟空公司發佈新作《鍾馗》實機演示。（影片截圖）

遊戲科學創始人馮驥在演示影片發佈之際也發文總結10條遊戲開發的工作原則，包括做出團隊自己也理解、認可和喜愛的遊戲，同時重視商業上的可持續發展。學習業內標竿，最終建立自己的尺度。另一位創始人楊奇則表示，項目還在早期階段，團隊正在打磨基本功，對前作的一些不足進行了優化改進。

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《黑神話：鍾馗》是什麼？

《黑神話：鍾馗》是遊戲科學《黑神話》系列的第二部作品，於去年8月20日正式立項，目前仍處於早期開發階段。取材於中國古代神話與民間傳說，圍繞「鍾馗」人物和其「驅鬼伏魔」職能展開志怪故事探索重構，遊戲中的「騎虎形象」靈感源自明代畫作《鍾馗騎虎圖》。