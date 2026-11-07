南京大學智能監控看學生「抬頭率」算成績惹議　網民批：形式主義

學生低頭，可能是在刷手機、打瞌睡，也可能是在記筆記、查資料；抬頭望向講台的學生，可能是在認真聽課，也可能是在走神、發呆。當攝像頭記錄下的動作被換算成「抬頭率」，學生上課專不專心，難道看一眼數字就能知道？



本文獲《聯合早報》授權轉載。

這場爭議始於南京大學近日發給部分學生的一則通知。學校打算用暑期升級後的智慧教室系統，對相關課程的到課情況進行為期一周的記錄。

這場爭議始於南京大學近日發給部分學生的一則通知。學校打算用暑期升級後的智慧教室系統，對相關課程的到課情況進行為期一周的記錄。

隨後，一張智慧課堂系統截圖在網上流傳。除了教室實況，畫面還顯示遲到學生、到勤率和抬頭率等信息。另有教師在班級群裏稱，到課率將直接影響平時成績，甚至可能導致課程考試成績被取消。

據封面新聞報道，一名田姓學生說，網傳截圖是今年5月蘇州校區試用系統時發在學院群里的。當時的查課持續了兩周，主要由輔導員負責簽到，也有老師巡查。他說，自己沒有感覺到這套系統對上課有什麼實際影響。

根據中標公告，南京大學智慧教室教學系統建設項目涉及仙林校區113間公共教室，中標金額超過3152萬元人民幣。招標文件列出的技術要求包括人臉檢測、人臉識別、人工智能（AI）人數統計和AI抬頭率計算。

根據中標公告，南京大學智慧教室教學系統建設項目涉及仙林校區113間公共教室，中標金額超過3152萬元人民幣。圖為仙林教學樓智慧教室。（網絡圖片）

上述消息流出後，「智慧教室隱私」「學生沒有隱私」等話題登上南京大學校內論壇熱搜。有學生說，雖然還沒感受到系統實際運行，學校也沒有事先徵詢學生同意。他們擔心一旦啓用人臉識別，校方和技術公司可能掌握學生的人臉信息。

也有學生認為，即使監測的只是抬頭率，一想到自己上課時的一舉一動都可能被記錄，也會感到壓力。一名畢業於蘇北一所管理嚴格的私立中學的學生說，連他以前的中學老師也不會查閱課堂監控。在他看來，部分課程的教學質量本就有待提高，用「抬頭率」來嚴管學生並不恰當。

隨著「南京大學抬頭率」登上微博熱搜，有網民質疑，在南京大學這樣的頂尖高校，學生上課為何還要受到這樣的約束；也有人問，低頭記筆記、用電腦整理重點，「會不會被系統算作不專心？」還有網民分享說，自己的學校安裝智慧教室系統已有五年，但老師平時並不會用它來查學生，「會給學生留面子」。

面對輿論，南京大學本科生院與信息化建設管理服務中心11月4日發說明解釋，智慧教室改造項目經專家論證和公開招標，旨在改善課堂音視頻環境，支持課程直播、跨校區互動和回放。

面對輿論，南京大學本科生院與信息化建設管理服務中心11月4日發說明解釋，智慧教室改造項目經專家論證和公開招標，旨在改善課堂音視頻環境，支持課程直播、跨校區互動和回放。

校方指出，本學期擬試點的到課率統計，是為教學改革和課程建設提供參考。網傳統計是為了應付上級部門檢查，或到課率與平時成績掛鈎的說法，均不屬實。

至於隱私問題，校方說，未經授權，系統在教學中不會採集人臉等生物特徵信息，也不會進行人臉識別。系統目前已停止統計抬頭率；網傳畫面是今年5月蘇州校區開展在線督導時的個人截圖。

從點名到統計抬頭

儘管南京大學稱智慧教室系統已不再統計抬頭率，但用攝像頭觀察大學課堂，其實早有先例。2019年，中國藥科大學在兩間教室試點安裝人臉識別系統，用於識別出勤和觀察課堂聽講情況。

去年，江南大學推出的「AI教學分析系統」，已能統計課堂「四率」，包括到課率、抬頭率、前排滿座率和互動率。

學校為什麼想知道學生有沒有抬頭？中國教育在線總編輯陳志文星期五（11月6日）撰文指出，高等教育普及後，更多人有機會上大學，但學生自主學習的習慣和能力各有差異。一些高校因此把中學的管理方式搬進大學，從嚴格點名、要求坐前排，到安排早晚自習。在他看來，課程設置和教師水平當然可以檢討，學生也得為自己的學習負責。

統計出勤，可以讓教師知道有多少學生來上課。但從記錄誰來了，到判斷來了的人有沒有認真聽，中間多了一層推斷。即使系統能看出一個學生正在記筆記，也很難知道他聽懂了多少。反過來，一堂課人人抬頭，也未必說明學生對內容感興趣，或是老師講得好。

一旦抬頭率成了考核指標，學生還會反過來調整自己的動作。《南方人物週刊》去年探訪發現，有學生因為教室裝了攝像頭，被提醒上課時無論如何都得抬頭。財新網一篇評論也指出，如果師生都忙著讓指標達標，課堂就容易偏離教學本身，「最終結果就是以形式主義對抗形式主義」。

大學該管到哪一步？

南京大學的這場爭議，也將另一個問題擺到台面上：大學究竟該管學生到什麼程度？事實上，即使沒有攝像頭，一些高校的日常規定，也已讓學生彷彿回到中學。

根據中標公告，南京大學智慧教室教學系統建設項目涉及仙林校區113間公共教室，中標金額超過3152萬元人民幣。圖為仙林教學樓智慧教室。（網絡圖片）

皖江工學院今年4月規定，大一、大二學生須到指定教室集中自習，平日早上7時30分開始，每周另安排五天晚自習，遲到或早退滿10分鐘可按相應學時計為曠課。安徽工程大學去年也發通知，要求教師課前讓學生把手機放進教室的手機袋，課程確有需要時才可使用。學生不當使用手機可計入平時成績，教師有沒有落實「手機入袋」，也納入教學質量考核。

有的規定還延伸到課堂之外。根據上海師範大學化學與材料科學學院公佈的本科生請假制度，學生因個人或家庭特殊情況請事假，須先由家長確認，再經輔導員同意。

從統一安排自習到請假須經家長確認，有大學生覺得學校管得太細，形容自己被「圈養」。但也有教師認為，部分學生確實缺乏自律，加上家長希望學校多管一些，校方才會把規定定得這麼細。

其實，學校該管多細，要看規定能解決什麼問題。實驗課需要學生到場操作，小組討論有賴於大家參與，要求出勤有其道理。但如果連上課坐哪一排、幾點自習、聽課時該看向哪裡都由學校規定，留給學生自己安排學習的空間也就更小了。

攝像頭能記錄學生有沒有抬頭，光看畫面卻很難知道他們聽懂了多少、有沒有形成自己的見解。學校若把太多心思花在提高「抬頭率」上，反倒容易忽略一件更重要的事：離開課堂後，學生能不能自己學會新東西？