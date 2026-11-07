新華社發布全球首個仿生人形機械人新聞主播　張藝謀操刀設計

11月5日，第七屆世界媒體峰會人工智能與中國式現代化論壇召開。新華社與深圳機械人製造商「優必選」聯合研發的全球首個仿生人形機械人新聞主播正式亮相。該款機械人由內地著名導演張藝謀任形象主創設計師，採用1:1真人比例復刻。這一成果標誌着「權威資訊+具身智能」的創新傳播模式從理論構想走向實體應用，為人工智能時代的新聞傳播提供了全新範式。



新華社與深圳機械人製造商「優必選」聯合研發的全球首個仿生人形機械人新聞主播正式亮相。（新華社）

據《新華社》報道，此次發布的機械人新聞主播名為「新言」與「新語」，面向新聞場景定製打造。兩位機械人依託新華社AI時政資訊智能體「新華語典」，以及優必選從仿生皮膚、具身智能硬件、作業系統、情感大模型到整機量產製造的全鏈條自主技術，具備現場出鏡播報的能力。

該款機械人由內地著名導演張藝謀任形象主創設計師，採用1:1真人比例復刻。（新華社）

張藝謀介紹，他從鏡頭美學和人物氣質塑造入手，致力於在莊重嚴謹的新聞表達要求與自然細膩的仿生真實感之間尋找平衡點，確保機械人形象既符合新聞傳播的專業調性，又具備生動的人文溫度，完美適配新聞傳播語境。新華社新媒體中心主任錢彤表示，機械人主播是編輯部的新工種，而非新主角，協助記者編輯完成資訊播報、多語種輸出、現場交互等工作。

新華社與深圳機械人製造商「優必選」聯合研發的全球首個仿生人形機械人新聞主播正式亮相。（新華社）

優必選科技創始人、董事長兼CEO周劍介紹，依託新華社AI時政資訊智能體「新華語典」，機械人構建了「大腦—表達—控制」三位一體的技術鏈路，能夠實時調取經規範審核的權威時政資訊，有效規避生成式AI幻覺帶來的傳播風險。未來，該產品規劃落地研學基地、城市會客廳、海外文化交流及深空探索報道等場景。