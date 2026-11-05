全球首款全尺寸超仿生機械人售價¥17萬　主打情感陪伴模樣可定製

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會於11月2日至5日在烏鎮舉辦。在率先開幕的「互聯網之光」博覽會上，一台標價16.98萬元（人民幣，下同）、主打情感陪伴的全尺寸超仿生人形機械人吸引了眾多人的目光。有人認為情感交流有價值，價格可以接受。也有人對續航和高昂的價格提出質疑。據悉，目前該系列首批產品已經完成交付。



U1系列產品自今年6月2日開啟預售，至發布會當天全渠道累計訂單逾1.3萬台，首批於9月16日開始交付。（界面新聞）

綜合內媒《界面新聞》等報道，該款人形機械人仿真程度極高，有細膩的皮膚肌理、觸感、30餘種微表情，讓現場不少觀眾駐足握手、合影。據現場工作人員介紹，它並不會做家務，主打的是「情緒價值」：能和人對話、會安慰人、具備情感交流能力。

工作人員還提到，該款人形機械人支持外形定製，但需要對方提供肖像授權，且需額外付費。不過，這台機械人不能自主行走，單次充電續航僅2至4小時，且僅限成年人購買。

據了解，這款機械人是優必選旗下的消費級品牌「優世界」的U1 Pro，今年6月30日已在深圳完成全球發布。該款機械人按1:1真人比例打造，採用仿生矽膠皮膚，首批產品已經交付。優世界U1系列機械人共分為三檔：半身款Lite售價11.98萬元，全尺寸款Pro售價16.98萬元，頂配Ultra男款售價99萬元、女款88萬元，分別取名「凌夜」和「小優」。

U1系列產品自今年6月2日開啟預售，至發布會當天全渠道累計訂單逾1.3萬台，首批於9月16日開始交付。（界面新聞）

在外形方面，男款身高183厘米、體重42公斤，女款168厘米、35.2公斤，全系搭載88個自由度關節與雙支點仿生頸椎，臉部通過多組微型驅動單元呈現微笑、蹙眉、傾聽等微表情；軟件端則搭載面向長期陪伴場景的情感大模型，官方稱可識別20餘種細粒度情緒、準確率超90%，並支持本地加密存儲交互記憶。

報道介紹，U1系列產品自今年6月2日開啟預售，至發布會當天全渠道累計訂單逾1.3萬台，首批於9月16日開始交付。

該款人形機械人仿真程度極高，有細膩的皮膚肌理、觸感、三十餘種微表情，讓現場不少觀眾駐足握手、合影。（界面新聞）

該款人形機械人仿真程度極高，有細膩的皮膚肌理、觸感、三十餘種微表情，讓現場不少觀眾駐足握手、合影。（界面新聞）

現場觀眾對這款機械人討論眾多，有人表示「感覺很震撼，它的皮膚、表情就跟我們真人一樣，我覺得價格可以」「有情感交流就是很好的陪伴，老了之後會考慮購買」。不過也有人認為價格太高，且續航比較短，「短板很突出」「價格有點貴了，而且感覺技術還沒那麼成熟」。