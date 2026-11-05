廣東阿伯倒地抽搐　熱心男猶豫兩秒救人稱｢不能冷眼旁觀｣網民大讚

近日，一名騎電動車的阿伯倒在廣東茂名高州市永青大道的路邊，額頭起了大包，頭部滲血，身體抽搐。路過的市民甘智允和另一路人合力將他扶起。11月3日，甘智允告訴南都N影片記者，「我猶豫了一下」，後來還是選擇扶起阿伯，同時拍影片記錄，「我不能冷眼旁觀」。



10月29日12時許，甘智允騎摩托車去朋友家，路過茂名高州市永青大道時，發現一名阿伯倒在路邊花基，面朝下側趴着，身體輕微抽搐，旁邊還有一輛電動車。他詢問老伯「什麼情況」，對方並未回應。

一名騎電動車的阿伯倒在廣東茂名高州市永青大道的路邊，額頭起了大包，頭部滲血，身體抽搐。（抖音＠粵TV）

擔心阿伯的安全，甘智允想過去攙扶。此時，另一名路人走過去查看並認出，對方是同村村民。甘智允將手機放到馬路邊拍攝記錄，衝上去與這名路人一起合力將阿伯扶起。

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甘智允注意到，受傷阿伯額頭已經腫了一個大包，「頭部還有血滲出」，他詢問是否需要幫忙報警和撥打120，均遭到阿伯的拒絕。該阿伯稱，自己摔倒受傷，不過卻無法說清如何摔傷。隨後，同村的路人表示，會聯繫家屬將其接走。

阿伯堅持要自己騎電動車回家，我擔心他又出事，就把鑰匙拔出來交給同村的村民。 甘智允

他向南都記者坦言，最初見到受傷阿伯時，對於是否攙扶，「猶豫了一下」，主要擔心老伯如果意識不清，自己上前扶他，會讓對方以為是自己弄傷了他。不過，後來他還是選擇去扶了阿伯，並拍攝影片記錄下來，希望做好事的同時也保護好自己，「我不能冷眼旁觀，愛出者愛返」。

「這不是我第一次救人。」他稱，自己是高州「90後」，多年前，他和妻子在路邊見到一名癲癇發作的患者，身為醫護工作者的妻子，主動幫患者清理口中的白沫，讓其側躺防嗆，自己也幫忙撥打120，後來120救護車趕來將患者接走。

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