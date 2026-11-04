最強厄爾尼諾影響明顯　中國氣象局料全國氣溫偏高　寒潮頻次偏多

《新華社》報道，11月3日，中國氣象局舉行新聞發佈會，會上消息指，有監測記錄以來最強厄爾尼諾事件將對中國今冬明春氣候產生明顯影響。



2026年全球處於厄爾尼諾狀態，海洋溫度偏高，為大氣提供了更多熱量與水汽，導致中國南方降水與高溫提前出現，強度偏強。圖為厄爾尼諾狀態示意圖。（微博@中國天氣）

國家氣候中心副主任高榮介紹，2026年9月，赤道中東太平洋形成一次超強厄爾尼諾事件，10月已發展為有監測記錄以來最強厄爾尼諾事件，預計秋末冬初達到峰值。

高榮表示，預計2026年末至2027年初這個冬季全國氣溫總體偏高，但寒潮頻次略偏多，氣溫冷暖起伏大，北方強降溫降雪、南方階段性低溫雨雪冰凍風險突出。

2016年，網民上載圖片指廣州下雪了。（微博截圖）

2016年廣州下雪，不少市民在街頭堆雪人。（微博）

除內蒙古東北部、東北地區西部氣溫偏低外，全國其餘大部地區氣溫接近常年同期到偏高，並呈前冬冷、後冬暖的特點，12月和1月階段性強降溫和強升溫事件頻繁。

全國降水總體偏多，北方大部地區強降雪過程多發，南方降水顯著偏多，其中華東西南部、華中中南部、華南地區北部、西南地區東部等地有階段性低溫雨雪冰凍天氣。

什麼是厄爾尼諾？

厄爾尼諾現象（El Niño）是赤道中東太平洋海溫持續偏高並造成大氣環流異常的一種氣候現象，會影響世界各地的大氣環流及全球多個地區的氣候，有機會引發極端高溫、乾旱、洪水及強颱風等問題。

厄爾尼諾通常在聖誕節前後出現高峰，因而得名（西班牙文聖嬰的譯音）。厄爾尼諾每數年重現一次，通常持續12個月左右。