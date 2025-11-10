孫中山、宋慶齡珍貴影像首公開　包括國民黨一大和黃埔軍校畫面

內媒《澎湃新聞》報道，為紀念孫中山與宋慶齡結婚110周年，上海宋慶齡故居紀念館於11月3日舉辦觀影活動，此次展映影像內容源自兩家機構的館藏，時間跨度從1921年至1982年。多段影像是從海外新徵集或首次整理公開，包括從俄羅斯徵集的孫中山步入國民黨第一次全國代表大會會場和1925年的廣州黃埔軍校鏡頭。



1915年10月25日，孫中山與宋慶齡在日本東京結婚，這些影像記錄了他們攜手革命的十年歲月，以及宋慶齡此後數十年對其遺志的傳承。

此次放映的影像，最早可追溯至1921年孫中山任非常大總統就職典禮。鏡頭中，宋慶齡陪伴左右，與孫中山共同檢閱遊行隊伍，這是目前所見兩人最早的動態影像。

1921年孫中山任非常大總統就職典禮。（澎湃新聞）

目前存世的孫中山生前影像，大多拍攝於1924年。活動中播映了孫中山出席國民黨第一次全國代表大會的多個片段（部分鏡頭系首度公開），以及他在廣州大元帥府辦公的畫面。

1924年，孫中山出席國民黨第一次全國代表大會。（澎湃新聞）

此外，還播放著名導演黎民偉拍攝剪輯的《勳業千秋》片段：1924年孫中山在廣東韶關視察軍隊並誓師北伐，以及孫中山、宋慶齡在香港乘「春洋丸」北上；兩人抵滬後在上海寓所會見各界代表的鏡頭亦得以呈現。

黎民偉拍攝的孫中山。（澎湃新聞）

孫中山和宋慶齡啟程北上。（澎湃新聞）

同時穿插了蘇聯紀錄片《偉大的飛行》的片段。1925年，導演史涅伊吉洛夫與攝影師布留姆隨莫斯科—北京航線首航拍攝，在北京、上海、廣州取景。片中記錄的廣州工人運動領袖和黃埔軍校大門、學生遊行等鏡頭，很多細節在其他新聞紀錄片中罕見。

蘇聯紀錄片影像與黎民偉拍攝的孫中山宋慶齡鏡頭共同呈現，這些片段將「國民黨改組—國共合作—黃埔軍校創辦—孫中山北上共商國是」的歷史脈絡在銀幕上前後連綴。主辦方同時提示，部分片段為首次或鮮少公開。

宋慶齡出席孫中山病逝後的系列追悼典禮。（澎湃新聞）

宋慶齡出席開國大典。（澎湃新聞）

影片較完整呈現了孫中山逝世後1925年至1929年間全國各地舉行的紀念活動，其中孫中山北京治喪處成員介紹則包含了首次公開的宋慶齡影像。

片單還覆蓋宋慶齡在孫中山逝世後，繼承其遺志的歷史影像，包括1927年9月，宋慶齡抵達莫斯科並受到熱烈歡迎；1938年在香港領導保衛中國同盟支援抗戰。影片後半部分呈現了新中國成立後宋慶齡的身影，如1949年她北上出席首屆政協全國會議，登上天安門城樓出席開國大典。

此次展映的多段影像系從海外新徵集或首次整理公開。如黎民偉剪輯的《勳業千秋》，對研究孫中山後期革命活動具有獨特價值。