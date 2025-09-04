中國閱兵｜孫中山後人受邀觀禮：若先輩得見，當何等欣慰

「閱兵所展現的強大國防力量與堅定和平意願，令我不禁遙想，若先輩得見今日中國擺脫貧弱、屹立東方，不再蒙受屈辱，而是以自信從容之姿立於世界，該何等欣慰。」9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場舉行，孫中山玄侄孫孫偉勇現場觀禮後如是說。



孫中山玄侄孫孫偉勇參加紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會。(中國新聞網)

孫偉勇表示，現場觀看閱兵，內心深受震撼。海陸空各方隊步伐鏗鏘、整齊劃一，融入高科技元素的武器裝備與無人機編隊呼嘯而過，國之重器、氣勢恢宏，令人心潮澎湃、激動難抑。

「回首那段波瀾壯闊的歷史，無數先輩以熱血與生命捍衛家園，他們的犧牲令我深深緬懷；而民族未來的壯麗圖景，更讓我滿懷信心與期待。」孫偉勇說，孫中山先生畢生致力於追求民族獨立、民主自由與民生幸福，抗日戰爭的偉大勝利，不僅是中華民族在存亡之際團結抗爭的歷史豐碑，更是對先生畢生理想的賡續與踐行。

孫偉勇表示，孫中山先生曾疾呼「振興中華」，這一口號激勵了無數仁人志士前赴後繼。抗戰的勝利，是千萬中華兒女以生命守護國家尊嚴與民族氣節的明證。

孫偉勇在孫中山像前。(中國新聞網)

「閱兵，不僅是國力的展示，更是對和平的莊嚴宣誓。」孫偉勇說，孫中山先生有言：「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡。」今日中國堅持和平發展，積極與國際社會共同維護戰後秩序，正與先生「天下為公」的宏願高度契合。作為後人，理應傳承這份精神，推動民族覆興與人類進步並肩前行，讓和平之光照耀這片土地。

孫偉勇表示，這場閱兵，既是對崢嶸歲月的深情回望，更是向未來的豪邁宣言。唯有銘記歷史、珍愛和平、不懈奮鬥，方能不負先輩之志，助力中華民族實現偉大覆興，讓中華之光在世界舞台上熠熠生輝。

據悉，抗戰期間，孫中山家族多位成員或奔赴前線奮勇抗敵，或於後方鼎力支持救亡事業。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

