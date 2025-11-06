澳門國父紀念館文化遺產　台媒：陸委會擬定整修總經費約1億台幣

「澳門國父紀念館」是陸委會在澳門持有的資產，也是澳門僅存可以展示中華民國青天白日旗的場所。由於該館在去年被澳門政府列為文化遺產，養護標準上升，修繕還必須向澳門官方提報，致養護費用大增。《風傳媒》獨家報道指出，該館今年度編列的養護預算原為180萬元，明年度預算卻增至734萬元，預算暴增300%，遭到台灣立法院預算中心批評。



陸委會則指出，由於該建物屋齡逾90年，基於消防公共安全等考量，以及必須依照澳門當地保護文化遺產之規定，今年開始委託台灣中興工程公司進行健檢，初步調查所需整修工項包含結構及防水層整修、地坪磁磚重作、機電、空調、消防通風工程等，預估費用約新台幣9000萬元，若加計設計、監造、工程管理等，總工程預估達新台幣1億元（約2513萬元港幣）。



「澳門國父紀念館」是陸委會在澳門持有的資產。（香港01）

據了解，澳門國父紀念館原為國父孫中山先生元配盧太夫人宅邸，是一棟3層樓高的西式建築，落成於1932年。澳門國父紀念館為罕見由中華民國在澳門所有的資產，市價超過新台幣1億元，目前產權由陸委會在新加坡登記的公司「APHS」全資持有，並免費開放給各地遊客參觀，以及舉辦台澳交流公益展演。前一段時間擔心該館被大陸方面沒收，一度傳出有意「出售」，但陸委會後來予以否認。

台灣政府港澳資產調查 澳門國父紀念館及港產均由台官員私人代持

2022年，《香港01》曾透過澳門、新加坡和香港查冊，發現台灣政府擁有的港澳資產，包括澳門國父紀念館、香港的浸大荃灣校園及尖沙咀物業，均以公司名義持有，股東或董事均為台灣政府官員，而非像美國政府在港資產那樣，由政府或領事館名義持股。

《香港01》曾就台灣政府港澳資產的風險、是否由台灣官員私人持有、有無計劃出售等事宜，向陸委會查詢，陸委會回應表示，台灣政府港澳資產，皆依當地及台灣法令持有及使用，會在利益前提下妥適處理並盡力確保安全。

陸委會回應《香港01》記者查詢，表示台灣政府在港澳資產均依當地及台灣法令持有。

維修保養都需向澳門政府提報 養護成本大增

立法院預算中心在對於陸委會2026年預算的評估報告中指出，陸委會2026年預算編列歲出10億4546萬元，較2025年度預算數9億208萬元，增幅約15.9%，其中在澳門國父紀念館方面，陸委會2026年編列外觀結構檢修及內部保養經費734萬元，較2025年預算數180萬元，大幅增加超過500萬元，增幅超過300%。

立法院預算中心經過調查了解，原來澳門國父紀念館在2024年3月被澳門政府列為文化遺產，對養護有所要求，維修保養都要按照規定向澳門相關部門提報，導致養護成本大增。

澳門國父紀念館內的國父肖像。（香港01)

澳門國父紀念館總工程預估達新台幣1億元（約2513萬元港幣）。

該館免費開放公眾參觀 立法院預算中心建議可收費

立法院預算中心批，陸委會2025年委託台灣中興工程公司對澳門國父紀念館進行健檢，但陸委會在預算中未提供委託台灣中興工程公司進行健檢的修繕計畫書，導致外界礙難得知急迫性、優先順序、工程項目、總經費、分年經費及預期效益等工程概況。

立法院預算中心表示，因澳門國父紀念館於2024年度被澳門政府列為文化遺產，陸委會2026年度預算檢修保養經費遽增，但應提供委託台灣中興工程公司進行健檢的修繕計畫書，以利了解工程概況。另外，該館長期提供免費參觀與使用，恐不敷支應列為文化遺產後之高額養護支出，應審酌建立使用者付費機制，以利永續經營。

陸委會對此則回應稱，澳門國父紀念館為孫中山先生元配盧太夫人宅邸，於1932年落成，是台灣在澳門的國有財產及對外行銷台灣的重要平台，除開放遊客參觀，並舉辦有助台澳交流的公益展演，基於消防及公共安全等考量，需定期維護及整修。

孫中山元配夫人盧慕貞。

陸委會指出，考量該建物屋齡逾90年，又為符合當地保護文化遺產的規定，本年本會委託台灣中興工程公司進行健檢，初步調查建築無明顯結構性損壞，但因建物老舊且相關文物修繕涉及建築專業，相關工程申請程序與養護成本大幅增加。

陸委會表示，陸委會將向立法院妥為說明，並視預算審議情形，依急迫性及優先順序，進行建物維護。