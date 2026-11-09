黃仁勳出軌女子黃樂被指為中國間諜 北京：純屬捕風捉影污蔑抹黑
撰文：朱加樟
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人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）捲入間諜風波，美媒《紐約時報》等報道指，黃仁勳被為中國從事間諜活動的女子黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）滲透。黃仁勳其後承認有婚外情，引起轟動。英偉達宣布，董事會將啟動獨立調查。
中國外交部9日（周一）回應事件時稱，所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，污蔑抹黑。
11月9日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。法新社記者提問，英偉達行政總裁黃仁勳周日承認與一名女子存在婚外情，英偉達已對黃仁勳啟動調查。此前，美國官員稱該女子為中國情報機構工作。中國外交部能否就此事作出回應？這起事件是否會影響下周中美元首在深圳的會晤？
對此，郭嘉昆表示：「我們此前已就此作出回應，所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，污蔑抹黑。」
其後有外媒記者追問，這是否意味著中國外交部否認該女子為中國情報機構工作的報道？
郭嘉昆則再回應稱：「所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，污蔑抹黑。」
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