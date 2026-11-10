黃仁勳出軌｜小紅書網民熱議黃樂粉紅Dior洋裝　大讚：衣品真不錯

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳捲入間諜風暴，日前外媒報導指出，他和一名被美國當局懷疑是間諜的女子黃樂有「浪漫關係」，黃仁勳11月9日也透過公開信坦承婚外情。事件引起全球廣泛討論，而中國網絡購物及社交平台小紅書上也出現相關討論，不過網友焦點卻轉而關注兩人的穿搭。有眼尖中國大陸網友翻出兩人到台灣知名餐廳三六食府用餐時被拍下的合照，挖出兩人當時身穿的服裝品牌，以及黃樂在其他合照中的穿搭，還有網友大讚她「衣品還真不錯」。



陸網挖三六食府合照穿著品牌 黃仁勳穿Burberry、黃樂穿Dior

小紅書上出現多篇討論黃仁勳與黃樂穿搭的貼文，其中一篇貼文附上兩人前往台灣知名餐廳三六食府的合照，並指出黃仁勳當時身穿英國經典奢侈品牌BURBERRY的黑色TB刺繡Logo圓領T恤，黃樂則穿著法國奢侈品牌迪奧（Christian Dior）的粉色V領無袖收腰傘擺洋裝。

點圖看黃樂更多同款穿搭：

+ 1

該貼文截至截稿前，已累計超過1500個愛心及500則留言。有網友笑說：

「小紅書的賽道果然不一樣」

「所以還得是粉色Dior，可以拿下頂富」



黃樂大衣、高跟鞋同款價格曝光

此外，其他關注事件的中國大陸網友，也陸續翻出黃樂的其他穿搭，甚至有人在貼文中寫道：

雖然也在悄悄吃瓜，但發現黃仁勳女友Alice Huang的衣品還真不錯。

貼文中附上多張黃仁勳與黃樂的合照，整理出黃樂穿過的大衣、高跟鞋等單品，還進一步找出網絡上的同款商品及價格。其中，有網友指出，黃樂曾穿著白色意大利品牌Max Mara的Studio大衣與黃仁勳同行，價格為6,385人民幣。

另外，黃樂穿著粉色Dior洋裝時，腳上搭配的則是Manolo Blahnik Nadira系列水鑽高跟鞋，價格約11,980人民幣。這篇貼文也引發網友熱烈討論，有人留言表示：

「這雙高跟鞋很好看」

「這件竟然是Max Mara嗎？我看大家說她很愛穿Dior」



延伸閱讀：黃仁勳出軌時間軸｜2024年已與黃樂關係非凡 特朗普1年前早知情

+ 10

延伸閱讀：

黃仁勳出軌對象黃樂是誰？疑為中國間諜！Megaspeed晶片疑雲解析

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】