全國首例｜西安30周胎兒重度腦積水　多學科隔腹宮內穿刺救回一命

西北婦女兒童醫院日前完成國內首例「胎兒腦室鏡下三腦室底造瘺宮內手術」。陝西西安孕婦李女士在產檢期間發現胎兒重度腦積水，醫療團隊在其懷孕30周時，透過超聲引導穿透腹壁進入羊膜腔，成功在基底動脈旁打通造瘺通道。男嬰出生後發育正常，腦室恢復正常大小。



西北婦女兒童醫院完成國內首例「胎兒腦室鏡下三腦室底造瘺宮內手術」。（西北婦女兒童醫院）

李女士和小軒與醫生合影。（西北婦女兒童醫院）

西北婦女兒童醫院介紹，今年4月，孕29周的李女士在產檢時發現胎兒腦室增寬，已達到重度腦積水程度。經磁力共振（MRI）檢查，胎兒的腦室寬度從一個月前的10毫米暴增，左右側腦室後角分別寬達19.5毫米及20.6毫米。由於孩子得來不易，李女士遂到西北婦女兒童醫院求醫，渴望有一線生機。

院方胎兒醫學中心迅速啟動多學科會診，並制定宮內治療方案。醫療團隊在排除遺傳異常後，審慎把握孕24至32周黃金窗口啟動宮內干預。

「胎兒腦室鏡下三腦室底造瘺宮內手術」示意圖。（西北婦女兒童醫院）

醫療團隊透過超聲引導穿透腹壁進入羊膜腔，在基底動脈旁打通造瘺通道。（西北婦女兒童醫院）

李女士在孕30周時接受手術，由於手術要在子宮內羊水中穿刺漂浮的胎兒頭顱，產科醫生需要隔腹托舉胎頭，醫療團隊在超聲波引導實時觀察下，穿刺針穿過腹壁、子宮壁，進入羊膜腔，穿刺進入胎兒腦室前角，再將腦室鏡推入胎兒側腦室前角，於基底動脈旁精準完成三腦室底造瘺，全程操作如同「針尖上繡花」。

術後，李女士留院接受一星期的觀察和治療，醫療團隊給予抑制宮縮、預防感染等處理，胎兒得以繼續在宮內發育。最終，李女士在懷孕36周多誕下兒子小軒（化名），經後續觀察治療，小軒發育正常，腦室恢復至正常大小。10月，小軒回院覆診，各項指標正常。

醫療團隊透過超聲引導穿透腹壁進入羊膜腔，在基底動脈旁打通造瘺通道。（西北婦女兒童醫院）