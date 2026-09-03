32歲婦試管嬰兒胚胎健康卻流產　醫生：工作接觸重金屬嚴重超標

一胎髮現胎兒異常，二胎還能否順利生出健康寶寶？35歲以上女性備孕遭遇反覆流產史，胚胎卻顯示很健康，問題究竟出現在哪裏？近日，廣東中山六院生殖醫學中心學科帶頭人梁曉燕教授分享了最近臨牀遇到的一位患者例子。



32歲的女子因反覆流產4次來到了診室，她再次努力開始嘗試三代試管技術，在孕7周左右再次出現流產。經過多學科的檢查和分析，梁曉燕發現這個胚胎實際上非常健康，為何無法順利完成孕育全流程呢？

經過多學科的檢查和分析，梁曉燕發現這個胚胎實際上非常健康。（示意圖，Usnplash@Amr Taha）

經過細緻的交流和排查，梁曉燕獲悉，這一家庭開設小公司，妻子時不時協助包裝產品，有接觸重金屬史，進行人體檢測發現，鎘金屬嚴重超標，排查出病因後，梁曉燕讓患者先安心做三個月脱敏治療，再考慮下一階段的試管嬰兒。

高齡備孕反覆失敗，或家族中曾有異常孩子出生，我們在啟動試管前要做多學科的分析，這就是建立這個平台的意義。

梁曉燕表示，不能簡單地把一次失敗歸類為「運氣不好」、「沒有緣分」，而是用好「過去」這一張牌，深究病因，才能給出精確的診療方案。

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