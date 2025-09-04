習近平會見武契奇菲佐　籲斯洛伐克助推中歐關係發展

中國國家主席習近平周四（4日）會見來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）和斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）。習近平對菲佐說，希望斯方繼續為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。



根據中國政府網，習近平指，中斯兩國都曾為世界反法西斯戰爭勝利付出巨大民族犧牲、作出重大歷史貢獻。當前世界百年變局加速演進，國際社會比以往任何時候都更需要團結合作。雙方應秉持人類命運共同體理念，踐行真正的多邊主義，推動改革完善全球治理體系，共同為促進世界和平與發展作出更大貢獻。

2025年9月4日中午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的斯洛伐克總理菲佐。（中國外交部）

習近平強調，中方高度讚賞斯洛伐克堅持對華友好，願同斯方密切高層交往，堅定支持彼此選擇的發展道路，加強治國理政經驗交流，不斷加深政治互信。積極推進新能源、基礎設施、物流等務實合作，促進人文交流，為兩國人民帶來更多福祉。