習近平會見武契奇菲佐 籲斯洛伐克助推中歐關係發展
撰文：洪怡霖
出版：更新：
中國國家主席習近平周四（4日）會見來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）和斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）。習近平對菲佐說，希望斯方繼續為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。
根據中國政府網，習近平指，中斯兩國都曾為世界反法西斯戰爭勝利付出巨大民族犧牲、作出重大歷史貢獻。當前世界百年變局加速演進，國際社會比以往任何時候都更需要團結合作。雙方應秉持人類命運共同體理念，踐行真正的多邊主義，推動改革完善全球治理體系，共同為促進世界和平與發展作出更大貢獻。
習近平強調，中方高度讚賞斯洛伐克堅持對華友好，願同斯方密切高層交往，堅定支持彼此選擇的發展道路，加強治國理政經驗交流，不斷加深政治互信。積極推進新能源、基礎設施、物流等務實合作，促進人文交流，為兩國人民帶來更多福祉。
特朗普讚中國閱兵「壯觀」 對習近平演說未提美國表遺憾｜有片印尼總統趕及觀看閱兵 習近平：克服困難赴華 體現重視兩國關係中國閱兵．圖輯｜26國領袖天安門觀禮 習近平普京金正恩世紀同框中國閲兵｜和習近平普京並肩 金正恩的閃亮登場醖釀了14年