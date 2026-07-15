溫州爛尾豪華郵輪突大幅度傾斜倒向碼頭　造價2億閒置14年

7月14日晚，多位浙江網民在社交平台發帖稱，常年停靠在溫州市楊府山浦西碼頭的「明珠七號」郵輪，船體向碼頭一側的建築傾斜。7月15日，溫州鹿城區應急管理局回應，為漲潮原因導致船體傾斜，目前該事故已處置完畢，無人員傷亡。



7月14日20時10分，「明珠七號」在大潮汛漲潮期間發生傾斜。（封面新聞）

「明珠七號」船體發生傾斜。（封面新聞）

網民稱「明珠七號」船體傾斜：酒店員工全部跑出

內媒《封面新聞》報道，7月14日晚，多位浙江網民發帖稱「明珠七號翻船了」「甌江路大輪船開始傾斜了」「明珠七號船突然傾倒過來，酒店員工全部跑出來了。」據悉，「明珠七號」常年停靠在溫州市楊府山浦西碼頭。

多位網民反映。（小紅書）

據其中一位目擊者表示，她家就在碼頭附近，從窗口正好可以看到整個「明珠七號」及岸上的明珠七號廣場。「我發現的時候是晚上10點多了，外面的消防車聲音很大，十來分鐘的時間，越來越多的救援車輛趕到明珠七號廣場，我才發現是船體傾斜了。」由於夜晚視野不明，且船體傾斜角度並不明顯，該目擊者起初並未注意到船體發生了傾斜。然而，就在她關注後的十幾分鐘時間裏，船體傾斜角度逐漸變大，倒向岸邊廣場的建築物。

多位網民反映。（小紅書）

該目擊者稱，船體的傾斜角度超30度，對建築物的具體損壞程度暫不清楚，「目測看來廣場建築物較為完好。」目前，楊府山浦西碼頭附近已經封閉，禁止人員進入。

官方回應：漲潮原因所致，無人員傷亡

7月15日，溫州明珠郵輪有限公司發布情況說明稱，7月14日晚上8時10分，「明珠七號」在大潮汛漲潮期間發生傾斜，已第一時間啟動應急預案，相關部門迅速到場開展處置工作，詳細原因正在進一步調查中。

溫州市鹿城區應急管理局工作人員表示，船體傾斜為漲潮原因所致，事故無人員傷亡，目前已處置完畢。

超億元打造 因配套和資金問題閒置14年

「明珠七號」資料圖。（溫州財經網）

據公開資料顯示，「明珠七號」郵輪是一艘無動力躉船，於2005年立項，2012年5月完工。郵輪全長158米、型寬30米，龍骨以上高度30米，當時造價2億元人民幣，按照五星級酒店的標準設計建造。

「明珠七號」郵輪。（封面新聞）

「明珠七號」完工後因碼頭配套設施及資金問題，裝修停滯多年，水上酒店規劃擱置，未投入正常運營。2012年5月，「明珠七號」郵輪被從造船廠拖到靠泊碼頭時，其桅桿撞上溫州大橋；靠泊在郭公山碼頭時，因遮擋碼頭周邊住戶的視線遭到居民反對，隨後移至浦西碼頭靠泊。