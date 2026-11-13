中美AI博弈｜崔天凱指美切走大蛋糕：中國拿筷子吃飯，美國用刀叉

11月7日，在深圳「大灣區學術圓桌會：構建人工智能治理新範式」 活動上，中國外交部原副部長、前駐美國大使崔天凱談到中美AI博弈，他妙答「中國人是拿筷子吃飯，美國人是拿刀叉吃飯，所以中國不可能搶美國的飯碗」，崔天凱指出，「中國的發展把世界經濟這個蛋糕做得更大了，然後美國的刀叉很厲害，馬上切了最大的一塊去。這是事實，是吧？所以不存在我們搶他的。」



綜合《觀察者網》報道及「香港大學當代中國與世界研究中心」微信公眾號消息，本次圓桌會由深圳河套學院、香港大學當代中國與世界研究中心聯合主辦。

港深兩地學界、產業界代表出席活動，圍繞AI與亞太區域治理等議題展開深入交流。會上，香港大學當代中國與世界研究中心與深圳河套學院社會科學智能中心亦聯合發表了《共享AI：構建人工智能治理新範式》研究報告。報告指出，當前全球AI發展正面臨地緣政治撕裂與「小院高牆」的雙重挑戰。

中國外交部原副部長、前駐美國大使崔天凱。（「香港大學當代中國與世界研究中心」）

崔天凱認為，現在各國都要想發展得更好更快，這很正常。「我們希望各國都能成功發展起來。這裏面難免會有一些競爭。但是我們一直講兩句話：合則兩利，鬥則俱損。這是事實，也有歷史教訓。」

11月7日，在深圳「大灣區學術圓桌會：構建人工智能治理新範式」 活動上，中國外交部原副部長、前駐美國大使崔天凱說：「中國人是拿筷子吃飯，美國人是拿刀叉吃飯，所以中國不可能搶美國的飯碗。」（「香港大學當代中國與世界研究中心」）

崔天凱表示，「像人工智能這樣（的領域），為什麼不能以合作為主呢？競爭可以有度，共贏嘛，不是說搞零和的。且你想人工智能，顧名思義，就是一個有高度智慧的領域。在一個頂尖的領域，用恐懼、懷疑、對立這種很愚蠢的態度來對待，這不是笑話嗎？」

他表示，人工智能可以成為兩國深化對話與合作的重要領域，雙方應避免過度泛化國家安全概念，減少科技與教育交流中的人為障礙，在相互尊重的基礎上加強合作、有效管控風險。