全美國航班一度停飛　中國乘客：航班迫降墨西哥，以為打仗被空襲

當地時間11月13日，美國多個航路交通管制中心出現通訊故障。出於安全考慮，美國聯邦航空管理局（FAA）下令全美機場航班暫停起飛，並在4個小時後解除停飛令。航班追蹤服務網站FlightAware表示，有逾11000架次航班延誤或取消。一名從秘魯利馬飛往美國洛杉磯，中途備降墨西哥坎昆的中國乘客表示，「以為被空襲了」。還有多名在美華人表示，受「停飛令」影響，航班已延誤數個小時，大批旅客滯留機場。



滯留機場的旅客。（紅星新聞）

中國乘客急降墨西哥坎昆：航線半空急調頭「以為遭空襲打仗」

綜合內媒《紅星新聞》、《極目新聞》報道，中國遊客許女士表示，在墨西哥坎昆落地後，她取消了原先訂好的租車和酒店，得在坎昆找地方過夜。她稱，同機至少有十幾名乘客因簽證問題在與工作人員溝通，「這些人出不了境，又退不回去」。

許女士介紹，她原本打算獨自去南美自駕旅行。看到機上屏幕航線圖上，飛機調轉了方向。「我趕緊去問機組人員，他們也不知道發生了什麼。」許女士說，機組人員當時只告訴她，飛機暫時無法飛入美國。據她在機上了解到的情況，由於需要改降的航班太多，他們沒能在距離更近的墨西哥城降落，只能轉往坎昆。

許女士回憶，一時沒人說得清美國發生什麼事，大家甚至猜測是不是打仗了，「我以為被空襲了」。後來，她才從乘客們的交談中得知，美國各地的航班都暫停起飛了。

滯留機場的旅客。（紅星新聞）

據了解，這是自2001年「9·11」恐怖攻擊以來，美國第二次發布全國航班暫停起飛命令。上一次全國性停飛發生在2023年1月，當時FAA的飛航公告系統發生故障，導致飛行員無法取得起飛前依法必須掌握的飛航安全資訊。

2026年11月13日，美國華盛頓，交通部長達菲（Sean Duffy）在白宮開記者會發表講話。此前，聯邦航空管理局（FAA）發布全國航班停飛令。（Reuters）

在美華人遭滯留5小時 機場大塞爆改簽無期

多名在美華人表示，受「停飛令」影響，航班已延誤數個小時，大批旅客滯留機場，已經登機的旅客也被帶下飛機。目前尚未收到恢復航班的通知。

在美華人夏先生稱，「沒想到這麼小概率的事件也能碰上。」他原計劃乘坐13日從芝加哥飛洛杉磯的航班，但因「停飛令」，在機場滯留了5個多小時。另一位中國遊客也表示，自己的航班延誤了5個小時，因此已經改簽至明天再飛，不過也不確定明天的航班是否會恢復，機場裏還有大批滯留旅客。

11月13日，在美國弗吉尼亞州阿靈頓的里根國家機場，人們查看航班信息。（新華社）

據此前報道，美國交通部長達菲（Sean Duffy）將事件歸咎空中交通管制系統老化，並敦促國會撥款500億美元（約3900億港元）升級設備。達菲指出，承載關鍵數據的交換器和路由器過載，導致資訊不一致，促使美國聯邦航空管理局（FAA）暫停全國航班起飛。不過，他強調雷達或通訊系統沒有完全失效，數千架飛機在停飛令期間安全降落。