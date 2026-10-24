長龍航空客機驚現煙民　廁所偷食電子煙觸發警報　落地被公安帶走

10月23日，浙江長龍航空一架由呼和浩特飛往廣州的客機，有乘客於機上厠所內吸食電子煙，疑觸發機上煙霧警報系統，令機上旅客一度陷入恐慌。客機最終安全降落廣州白雲機場，涉事旅客落地即被機場公安帶走調查。長龍航空隨後證實事件，強調電子煙雖可攜帶登機，但航程中嚴禁使用。



10月23日，浙江長龍航空一架由呼和浩特飛往廣州的客機，有乘客於機上洗手間內吸食電子煙。（新黃河）

綜合《新黃河》和《紅星新聞》報道，涉事航班一名男乘客在社交平台透露，涉事航班為長龍航空 GJ8568，原定於23日晚上10時01分由呼和浩特白塔機場起飛，並於翌日淩晨0時55分抵達廣州白雲機場T2航站樓。

涉事航班一名乘客在社媒透露，有乘客於機上吸煙。（互聯網圖片）

他稱，事發時航機已接近目的地廣州，飛行高度約為8000米，多數乘客在休息。未料前艙洗手間突然傳出警報聲，客艙照明更在一瞬間全部亮起，氣氛頓時變得緊張。雖然未親眼目睹涉事者吸食的是普通香煙抑或電子煙，但根據機艙內的氣味判斷，可能是電子煙，「比較香，沒有傳統煙的味道」。現場相片顯示，事發後客機前艙有多名機組及乘務人員聚集瞭解情況。

涉事航班一名男乘客在社交平台透露，涉事航班為長龍航空 GJ8568。（互聯網圖片）

涉事客機最終按原定航程安全降落廣州。該乘客表示，航機剛停妥，涉事乘客隨即被早已在場戒備的機場公安登機帶走調查，但機組人員未有向乘客詳細說明事因。

事後，長龍航空客服人員回應表示，該班機上確實有旅客吸食電子煙，落地後已移交廣州警方接手調查，具體處罰結果仍有待官方公佈。同時亦指，允許旅客隨身攜帶電子煙登機，但絕對嚴禁在機艙內使用。

根據《中華人民共和國民用航空法》規定，嚴禁在民用航空器內使用火種或吸煙（包括電子煙）。中國民航局此前發佈的航空旅行常識顯示，符合運輸要求的電子煙可以隨身攜帶，但不得託運。電子煙可以依規攜帶登機，並不意味着乘客可以在飛行途中使用。