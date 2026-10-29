深圳飛上海航班乘客突休克昏迷　72歲退休軍醫急救半小時救回一命

近日，在春秋航空公司9C8956航班（深圳-上海）飛行途中，一名男乘客突然昏迷，72歲的退休醫生林文錦得知後主動過去救助，在一名護士的協助下，幫他口服救心丸一類藥物，並按摩穴位，經過約半小時的急救後，男乘客恢復意識。



今天（10月28日），林文錦告訴南都N視頻記者，自己是揭陽的退休醫生，也是退役軍人，在鄉村從醫40餘年，「我當時只有一個念頭，就是千方百計把他救活」。

為昏迷乘客按摩穴位

10月20日上午，林文錦和家人乘坐春秋航空公司9C8956航班，從深圳飛往上海旅行。突然，林文錦的女兒林女士聽到，機艙響起尋找醫務人員的廣播通知，同時空姐也在焦急地詢問乘客中是否有醫務人員，有一名乘客突發身體不適。

林女士立即叫醒正在睡覺的父親，林文錦過去查看發現，該乘客年約50歲，「已經昏迷，全身冒冷汗，身體摸上去很冰冷」，他用乘務人員提供的聽診器、自己攜帶的血壓計檢查對方的心跳和血壓，「可能有微弱的心跳，但儀器檢測不出來」。

航班上有一名乘客是護士，也過來協助林文錦。「他可能是心源性休克」，林文錦將初步診斷結果告訴護士和航班乘務人員，「必須馬上讓他平躺下，保持大腦供氧」，他讓乘務人員將其轉移至航班過道，並取出隨身攜帶的救心丸一類藥物，讓乘客口含，隨後按摩刺激乘客的身體穴位，乘務人員也給他提供了吸氧設備。

經過約半個小時救助後，乘客逐漸恢復了意識。飛機抵達上海後，林文錦與地面救護人員進行了詳細的病情交接，乘客隨後被送院繼續治療。

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擅長治療心腦血管方面疾病

春秋航空方面向南都記者證實，林文錦確有參與救助，因情況緊急，航班原定9時35分到達，實際8時59分到達。

10月26日，春秋航空客艙服務部向參與救助的林文錦出具表揚信，信中稱：

您的專業素養和醫者擔當，充分彰顯了醫務工作者仁心仁術的崇高精神，我司全體機組人員深表敬意。

林女士表示，後來了解到，獲救乘客身體無大礙，目前已返回深圳。對方還發來感謝訊息——「救命之恩，大恩大德，終生難忘」，並邀請他們到深圳做客。

她還透露，自己也有一點「後怕」，萬一父親沒有成功救活對方，會不會被追責。不過，以她對父親的了解，「他還是會義無反顧地去救人」，父親平時隨身攜帶急救包，裏面有血壓計等醫用儀器和常用藥，方便遇到突發情況時可以急救：

有時候我們嫌外出帶這個包太重，讓他別帶，他會生氣，說不帶沒安全感。

林文錦告訴南都記者，自己今年72歲，從醫四十多年，大概五年前退休，早年在部隊做軍醫，退伍後返回老家揭陽市惠來縣靖海鎮資深村成為鄉村醫生，其擅長治療外傷、心腦血管方面疾病。村民很信任他，即使現在他退休了，村民生病後還是習慣性地來諮詢他，「問我這個病用什麼藥」。

他稱，早年學醫時，沒有交過一分錢：

我是國家培養的醫生。學費、白大褂和血壓計都是國家提供的。

在他心目中，醫生的職責就是救死扶傷，在飛機上看到這名昏迷的患者，他心中唯一的念頭就是，「我要千方百計把他救活」。

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