不滿低頭穿鞋遭擦撞！台71歲婦當眾掌摑虎航空姐　涉2罪遭起訴

台灣張姓婦人今年清明連假搭乘台灣虎航班機自日本返台時，因不滿空服員巡查時不慎擦撞，竟當眾掌摑劉姓空服員，連前來處理的陳姓座艙長也遭她拿冰塊丟擲，全案經航警局移送偵辦，桃園地方檢察署偵結，依傷害及公然侮辱罪嫌將張婦提起公訴。



起訴指出，71歲張女於2026年4月3日晚間6時30分許，搭乘台灣虎航自日本福島機場飛往桃園機場的IT-753號班機。當時班機即將降落，張女坐在20C座位，將右腳伸至走道，低頭靠著19C椅背穿鞋。

張女因不滿空服員巡查時不慎擦撞，當場揮打空服員一巴掌。（threads@sunnyouo.0801影片截圖）

張姓婦人不僅掌摑空服員還朝座艙長扔冰塊：

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劉姓空服員執行落地安全檢查時，行經20C座位，不慎擦撞張女右臉，導致張女臉部再撞上19C座椅椅背。張女因此心生不滿，當場徒手揮打劉女一巴掌，造成劉女左臉鈍挫傷。

檢方認定，張女是在機艙內、不特定多數人均可共見共聞的情況下出手，除涉及傷害，也具有以強暴方式公然侮辱劉女的犯意，足以貶損劉女的人格及社會評價。

雙方衝突發生後，陳姓座艙長見狀上前了解情況，並請張女先回到座位，同時將劉女準備好的冰塊交給張女冰敷。不料，張女又起心動念，竟在機艙內當眾將冰塊朝陳姓座艙長丟擲。

張女當眾將冰塊朝陳姓座艙長丟擲。（threads@jeremy_hsueh影片截圖）

檢方認定，張女丟擲冰塊的行為同樣具有強暴公然侮辱犯意，在不特定多數人得共見共聞的機艙內，以此方式貶損陳姓座艙長的人格及社會評價。

案發後，劉姓空服員及陳姓座艙長委任律師提出告訴，案件由內政部警政署航空警察局移送桃園地檢署偵辦。至於劉姓空服員在擦撞張女部分涉及的過失傷害罪嫌，檢方另為不起訴處分。

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