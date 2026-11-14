APEC｜深圳如何成長為「中國的矽谷」？科技創新副局長：敢闖敢試

11月14日上午，2026年APEC領導人會議周新聞中心舉辦廣東省、深圳市專場中外媒體吹風會。吹風會上有記者提問，「深圳是如何成長為『中國的矽谷』的？」 深圳市科技創新局副局長夏雷回答稱，「說到經驗做法，我們的體會，就是把『敢闖敢試、敢為人先』這八個字，堅持了40多年。」



首場吹風會廣東省及深圳市多名官員出席，介紹會務籌備及城市保障細節。（蔡苡柔 攝）

綜合《深圳特區報》和《第一現場》報道，夏雷回顧了深圳科技產業發展歷程。「40多年前，深圳沒有一所高校，沒有一家科研機構，也沒有一家科技企業。」他介紹，如今，深圳的高新技術產業發展成為中國的一面旗幟，全社會研發投入2750億元（人民幣，下同），擁有高新技術企業超2.6萬家，獨角獸企業47家，上市公司600多家，世界500強企業9家；近10年累計新增10所高校、總計達到17所；PCT國際專利申請量連續22年居中國城市第一。

深圳市科技創新局副局長夏雷。（第一現場）

夏雷表示，從依靠引進技術，奠定創新基礎；到主動開展集成創新，發展高新技術產業；再到推行自主創新，建設創新型城市；直到當前，加速原始創新，建設具有全球引領力的產業科技創新中心。其中的主線就是：構建了以企業為主體、市場為導向、需求為牽引、產學研深度融合的創新體系，推動科技創新與產業創新深度融合。

深圳街頭APEC氛圍感拉滿。（許靖雯攝）

夏雷以比亞迪為例介紹，比亞迪從1994年成立，30多年深耕新能源和汽車領域核心技術，現在成長為全球新能源汽車標桿企業。「深圳的體會，就是把『敢闖敢試、敢為人先』這八個字，堅持了40多年。」

深圳市商務局黨組書記、局長張非夢。（南方都市報）

據深圳市商務局黨組書記、局長張非夢介紹，深圳外貿再攀新高，已成為內地首個外貿超5萬億城市。張非夢稱，深圳保持外貿亮眼成績的底氣是開放和創新。「一方面，我們持續敞開大門、擴大進口。作為『超級買家』，今年前三季度，深圳進口規模達到2.24萬億元，增速70.1%；另一方面，持續創新的深圳為全球貿易提供新動能。」張非夢介紹，今年前三季度，3D打印機、數碼照相機以及智能手機等深圳優勢產品出口合計增長15.5%。