深圳APEC｜保安「最強天團」嚴陣以待　特警戰狼突擊隊重裝巡邏

2026年APEC領導人會議周於11月13日正式開啟，APEC工商領導人峰會將於11月17日到18日舉辦，參會政商及媒體等各界人士預計將超過2000人。內媒《看看新聞》報道，深圳安保「最強天團」已嚴陣以待，戰狼突擊隊、3652突擊隊等警力重裝值守，全線巡邏護航盛會。



據網民發布的影片顯示，戰狼突擊隊已在深圳寶安國際機場巡邏。不少人留言，「好帥啊」、「看這氣場就知道超強」、「威風凜凜」、「好像看大片一樣」。

不少網民留言稱讚。（YouTube）

公開資料顯示，「戰狼突擊隊」是隸屬於深圳市公安局特警支隊一大隊的精銳反恐突擊力量，專責反恐維穩、重大案件嫌疑人快速精準抓捕、突發應急救援，以及大型活動的高規格安全保衛工作。突擊隊現有民警50人，相關隊員通常從特警隊伍中進行選拔，在射擊、體能、戰術以及心理素質等方面都設有較為嚴格的門檻，訓練強度也遠高於常規警種。

「戰狼突擊隊」是隸屬於深圳市公安局特警支隊一大隊的精銳反恐突擊力量。（新華社）

「戰狼突擊隊」是隸屬於深圳市公安局特警支隊一大隊的精銳反恐突擊力量。（新華社）

除了地面特警重裝巡邏，針對本次APEC峰會的高規格安保，深圳公安部門啟動了覆蓋海、陸、空的全立體防護體系。

根據當地最新發布的臨時安全管制措施，深圳在峰會期間在核心區域實施嚴格的低空空域管控，禁止任何未經批準的無人機及「低慢小」航空器升空。同時，在寶安國際機場、福田高鐵站及多個深港通關口岸，警方部署了智慧警務巡邏機械人與便攜式反無人機防禦裝置，構築全天候安全緩衝區，確保來自21個經濟體的政商代表與代表團人員絕對安全。