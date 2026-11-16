DeepSeek疑算力不足　App網頁版被傳限額　逾7日未用長對話受影響

DeepSeek據報因算力不足，對App及網頁版部份使用功能設限。內地《科創板日報》今日（16日）報道，多名用戶反映，平台不再支援超過7天未有使用的長對話，單次輸入文字上限亦縮減至約4萬字，另設每日對話用量上限。



4月24日，DeepSeek V4正式發佈——首發平台不是英偉達，是華為昇騰。(Getty)

據《科創板日報》報道，部份用戶收到系統提示，稱因「算力不足，不再支持超過7天不活躍的長對話」。上述提示針對長時間未有使用的長對話，未有提及相關聊天紀錄是否會被刪除。

另有用戶反映，平台調整了單次輸入文字的上限，縮短至約4萬字。每日對話用量亦受到限制，當用量達到上限時，系統會顯示「因服務器繁忙，使用額度已達上限」。

目前上述報道未有交代每日具體使用額度、重置時間，以及相關限制是否適用於所有用戶，亦未提及API服務是否受到影響。