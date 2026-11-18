2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議周11月13日至19日在深圳舉行。在會議周期間，大會推出多條參訪路線，涵蓋科技、文化、生態、城市等主題。



香港01記者16日參加科技線活動，到訪鴻蒙生態創新中心體驗館及騰訊總部園區。現場工作人員介紹，開源鴻蒙已快速迭代至7.0版本並衍生逾百個商業版本，在智慧醫療自動停輸液及斷網秒關燃氣閥門等場景全面落地；另一邊廂，騰訊「企鵝島」總部園區建設進度已達30%，吸引逾 2.9 萬名員工進駐，11月微信更同步推出「來華乘車碼」，境外人士免內地手機號亦可掃碼暢乘地鐵巴士。



走進鴻蒙生態創新中心 核心技術賦能千行百業

自2020年開源以來，OpenHarmony已從1.0版本快速迭代至7.0版本，並衍生出逾百個商業發行版。作為鴻蒙生態推廣的公共服務平台，鴻蒙生態創新中心以「繁榮鴻蒙生態、賦能千行百業」為使命，集中展示了基於開源鴻蒙（OpenHarmony）在工業、金融、電力、水利、教育、醫療、社區、家庭及政務等多個核心領域的創新應用與落地成果。

其中，醫療鴻蒙已在深圳南山醫院、北京301醫院等落地場景中，患者通過手環「碰一碰」即可完成簽到；體徵測量數據實時同步至病床交互屏，輸液報警器在藥液即將滴完時會自動關閉閥門並通知護士站，全方位守護醫療安全並減輕醫護人員負擔。

在家庭及社區方面，不同品牌的空調、燈光甚至機械狗得以互聯互通；基於鴻蒙與星閃技術的燃氣安防系統，即使在斷網狀態下也能在檢測到燃氣洩漏時秒級關閉閥門。在無紙化會議領域，與會者可通過人臉識別無感簽到，並實現跨設備的實時批註與材料一鍵流轉。

目前，深圳、成都、武漢、長沙等地均已建成鴻蒙生態創新中心，圍繞成果展示、市場對接、技術支持、人才培養與生態推廣五大板塊持續發力。

騰訊總部完工三成逾2.9萬人辦公 微信推「來華乘車碼」迎外賓

騰訊深圳大鏟灣總部園區（俗稱「企鵝島」）毗鄰前海與深中通道，建成後總建築面積超過300萬平方米，目前已完成30%建設進度，自去年10月試運營至今已吸引逾2.9萬名員工入場辦公，未來全面竣工後公共區域更將向公眾開放。

騰訊總部園區。（林芷瑩攝）

在騰訊總部園區，智能駕駛支撐島內全天候無縫通勤。目前，園區內有兩條自駕小巴運營測試線路，分別來往雲海大廈、寶安中心地鐵站及藍色未來科技園停車場。隨着L4級自動駕駛車輛持續升級，未來從園區至科技園全線將邁入無人駕駛階段，支撐24小時常態化接駁運營。

APEC期間，微信自11月11日起全面啟動「暢行深圳」入境便利升級行動，TenPayGo 聯手深圳通全量上線「來華乘車碼」，讓境外人士無需內地手機號、實體卡或預先兌換現金，開通充值後即可掃碼乘搭深圳巴士與地鐵。

受惠「China Travel」到「China Haul」熱潮，2026年首10個月境外用戶微信綁卡及合作錢包支付筆數分別大增74%與84%，逾40萬款小程序提供翻譯服務，10月在深外賓人均使用翻譯逾30次。