2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議週於11月16日在深圳展開，為保障大型國際會議期間交通暢順，深圳市政府推出「綠色出行、暢通有我」行動，倡議市民在11月16日至20日期間自願申報停駛私家車，改乘地鐵、巴士等公共交通工具。據官方公布，已有逾150萬名車主參與申報。不過，有深圳市民向《香港01》記者表示，雖然已按要求登記五天停駛，但考慮到日常通勤時間及交通成本，最終仍選擇照常駕車上班，更在首日收到深圳交警短訊，提醒其未按申報承諾停駛。



市民申報五天停駛仍照常駕車 下午收到交警提醒

深圳市民向《香港01》記者提供的截圖顯示，她早於11月8日已透過深圳交警官方平台，為名下「粵B」車牌私家車申報11月16日至20日共五天的綠色出行活動。申報頁面顯示「已申報5/5天」，並列明停車地點及各日申報紀錄。

按照活動安排，車主在申報停駛並完成履約核驗後，可獲得專屬「金積分」，用於兌換公共交通出行權益及其他紀念禮品。申報成功頁面亦顯示，按約出行至少可獲得200個金積分。

不過，該名市民表示，雖然完成申報，但11月16日仍然照常開車上班。她解釋，所在企業的物業管理方此前曾向員工表示，若在APEC會議期間配合停駛，可獲得100元人民幣補貼，但對她而言，這筆補貼不足以抵銷日常交通開支。

「100元來回打車都不夠，巴士地鐵出行時間太長，不方便。」她表示，相比改乘公共交通工具，自己駕車上班仍然更符合實際需要。如果明後天無需返回公司，她將減少外出出行。

然而，11月16日當日下午約4時，她便收到深圳交警發來的短訊，指出其車輛在11月16日未按申報承諾停駛。短訊寫道：「您的車輛在11月16日未按申報承諾停駛，如有異議可在申報記錄頁面提出申訴，後續請留意已申報的停駛日期。」

記者看到，深圳交警的訊息主要是提醒車主未履行停駛承諾，並提供申訴渠道，短訊本身未提及罰款或其他行政處罰。

深圳推五天綠色出行活動 申報停駛可獲紀念卡及積分

為迎接本屆APEC領導人會議，深圳市政府早於10月15日宣布推出「綠色出行、暢通有我」行動，鼓勵市民在會議期間停用、少用私家車，更多選擇公交、地鐵等綠色出行方式，以降低路面交通壓力。

按照深圳交警公布的規則，活動時間為11月16日至20日，共五天。粵B車牌車主可透過深圳交警「星級用戶」平台，自行選擇停駛日期，並填寫常停停車場及替代出行方式等資料。申報須至少提前一天完成。

為鼓勵市民參與，深圳交通管理部門推出專屬獎勵，包括「金積分」、APEC深圳通紀念卡，以及印有「粵B閃光輝」字樣的APEC紀念車貼。其中，車主申報並按約停駛後，可透過金積分兌換紀念卡等獎勵。根據活動規則，連續五天完成停駛，預計最高可獲200個金積分。

深圳官方亦強調，這項活動屬自願申報性質，市民可以根據實際情況選擇參與日期。申報後如未按承諾停駛，將影響當日的履約積分獎勵，但並不因違反自願停駛承諾而直接構成交通違法。

逾150萬車主參與申報 會議期間倡導彈性辦公

據深圳官方11月16日公布的消息，全市已有超過150萬名車主申報參與綠色出行活動。除了倡議私家車停駛，深圳亦鼓勵企業及單位在會議期間實行彈性辦公、錯峰上下班等措施。有條件的企業可安排員工居家遠程辦公，以減少繁忙時段的道路交通需求。

與此同時，深圳亦加強公共交通服務保障，透過地鐵、巴士等公共交通工具疏導市民出行需求。隨着APEC領導人非正式會議於11月18日至19日在深圳舉行，城市交通保障進入重要階段。