內媒《第一財經》11月16日引述消息人士稱，360集團副總裁、市場部負責人卜思南上周被警方帶走調查。11月17日，360回應事件稱，公司內審發現該員工涉嫌經濟問題，立即向公安機關報案，目前該員工正在接受有關部門調查。



內地360集團副總卜思南。（微博）

內地360集團副總卜思南。（微博）

公開資料顯示，卜思南於2014年加入360集團，擁有十餘年網絡安全行業經驗。他早期的工作集中在集團市場戰略與品牌生態建設，隨後將重心轉向產教融合方向，主理ISC（互聯網安全大會）品牌，曾任360數字安全集團副總裁、教育事業部總經理，牽頭國家級產教融合共同體，並推進ISC.AI生態建設與AI安全人才培養。

今年8月，360集團宣布，為推進「安全+AI」戰略，對集團市場與傳播中心進行組織調整，設立公關部和市場部，任命卜思南為市場部負責人，向周鴻禕匯報。卜思南正是在這次架構重構中剛被推上集團市場一號位、與CEO建立直接匯報關係的人。

疑卜思南本人闢謠。（微博）

網上有消息指，卜思南因涉嫌職務侵占等問題被帶走調查。據快科技報道，消息傳開後，卜思南11月16日當晚通過微信向媒體否認有關傳聞，稱「不是真的」，目前「在處理ing」，又指的確是他本人在發消息。

在被傳帶走之前，11月2日，卜思南還曾於烏鎮參加2026年世界互聯網大會「互聯網之光」博覽會。11月4日，他又於北京大學中關新園群英廳出席了一場AI人才論壇並發表演講。

11月17日，360表示，公司內審發現卜思南涉嫌經濟問題，立即向公安機關報案，目前該員工正在接受有關部門調查。公司一貫要求全體員工嚴格遵守法律法規和公司制度，對貪腐及其他違法違規行為持零容忍態度，一經查實，絕不姑息。