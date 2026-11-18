今（11月18日）早，遼寧營口市有建築發生火警，有疑似親歷者稱現場充電站爆炸。官方通報指事發地為一處彩鋼板庫房及附近建築起火，造成1人死亡，目前明火已撲滅，起火原因正在調查中。



遼寧發生火警。（截圖）

網傳影片內可聽到疑似拍攝者說，有車輛受爆炸氣浪衝擊衝到另一側路邊，「嘩一下衝到對面馬路，你看那車都黑了。」話音剛落，現場再次見到火團衝出，濃煙滾滾。疑似拍攝者又稱：「完了那充電站炸了。」

據《華商報》報道，附近一戶商戶稱，聽說與汽車充電站着火有關，現場有救護車到場，不清楚人員傷亡情況。

有車輛被爆炸衝力衝到另一側路邊。（截圖）

遼寧發生火警。（截圖）

遼寧發生火警。（截圖）

營口市老邊區應急管理局通報稱，11月18日8時36分，遼寧營口市光華路與金牛山大街交匯口東南側建築發生火警。現場確認有一處彩鋼板庫房及附近建築起火。到場救援力量已開展火災撲救和人員搜救工作並搜救出一名被困人員，經120救護人員確認已無生命體徵。現場過火面積900平方米，目前明火已撲滅，正在清理現場，起火原因正在調查中。