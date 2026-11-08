有片｜首當男主角卻慘遇事故！男星劉熙墨拍戲遭烈火撲面二級燒傷

內地男星劉熙墨在雲南昆明拍攝電影《零時十五分》期間遭遇火焰意外，造成臉部二度燒傷。這部作品是他演藝生涯首次擔任電影男主角的作品，卻在拍攝過程中發生了難以預料的事故。



意外發生於劇組拍攝與傳統非物質文化遺產噴火技藝相關的戶外場景時。劇組事前已規劃完善的防護措施，現場備妥滅火器等設備，並安排特技替身演員待命，原本可由專業替身完成這場戲。

然而，劉熙墨因過去曾學習噴火技藝，也有多次公開演出經驗，主動向劇組提出親自上場的要求。正式拍攝前已反覆嘗試多次，過程都相當順利，導演甚至親自到拍攝現場陪同。

男星劉熙墨在雲南昆明拍攝電影《零時十五分》期間遭遇火焰意外。（微博@劉熙墨-Simon）

劉熙墨臉部受到二度燒傷，部分皮膚出現脫落情形：

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沒想到正式拍攝時，現場突然出現強風，使噴出的火焰改變方向，直接朝劉熙墨臉部襲來。意外發生後，導演及劇組人員立即衝上前協助滅火，隨後將他送往醫院接受治療。經醫院檢查確認，劉熙墨臉部受到二度燒傷，部分皮膚出現脫落情形。醫生交代後續須注意避免陽光照射，並按時使用藥物，只要妥善照護，傷口基本上可以逐漸恢復。

劉熙墨事發後親自發文證實受傷消息，並公開臉部傷勢照片。他坦言原本打算隱瞞，主要是不希望家人看到臉部受傷的模樣後過度擔心。直到路人拍攝的影片在網絡曝光，消息已無法繼續隱藏，他才決定親自發文報平安。他對工作人員的即時救援相當感激，認為如果沒有大家迅速處理，傷勢可能更加嚴重。

男星劉熙墨在雲南昆明拍攝電影《零時十五分》期間遭遇火焰意外，造成臉部二度燒傷。（微博@劉熙墨-Simon）

儘管傷勢嚴重，劉熙墨表示目前身體狀況已經穩定，為了不影響電影拍攝進度，已主動向劇組申請復工。由於《零時十五分》是他首次擔任電影男主角的作品，他格外珍惜這次演出機會，無論是主動要求親自拍攝噴火戲，或是傷勢穩定後申請復工，都是希望電影能順利完成，不願因自己的意外而影響整個劇組的努力。

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