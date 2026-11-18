內媒《深圳衛視》報道，11月18日，智利總統卡斯特（Jose Antonio Kast）現身深圳福田的一家水果店。



活動現場，智利總統卡斯特發表講話，並向一個中國家庭贈送了一箱智利車厘子，共同慶祝2026-2027車厘子產季的到來。訪問期間，智利總統卡斯特還了解了智利車厘子在中國市場的受歡迎程度。

智利總統卡斯特現身深圳福田的一家水果店，向一個中國家庭贈送了一箱智利車厘子。（深圳衛視）

智利總統卡斯特稱，車厘子是中智雙邊貿易中最具代表性的產品之一，也承載着兩國之間的信任與友誼。他指出，中國是智利車厘子最重要的市場。新產季已經開啟，他誠摯邀請中國消費者品嚐來自智利的車厘子，與家人和朋友分享新鮮、甜美與營養。

智利水果出口商協會會長伊萬．馬蘭比奧接受記者採訪時表示：「中國是智利櫻桃（車厘子）最大的出口目的地，深圳及華南地區是我們進入中國市場的重要門戶。我們已經和本地進口商合作了好幾年，每個產季都願意來。」

車厘子是中智雙邊貿易中最具代表性的產品之一，也承載着中國和智利之間的信任與友誼。（深圳衛視）

智利車厘子委員會執行總監克勞迪婭．索勒介紹：「去年我們向中國出口了大約1億箱。」她還建議消費者挑選果梗翠綠、果實飽滿的車厘子，買回家後放入冰箱保持冷鏈，並推薦車厘子作為日常零食或春節送禮。

智利是首個同新中國建交的南美國家，也是第一個同中國簽署自由貿易協定的拉美國家。建交50多年來，兩國關係發展順利。雙方高層交往頻繁，在國際多邊領域保持良好合作。今年是中智建立全面戰略伙伴關係10周年。

近年來，雙邊經貿關係保持快速增長勢頭。目前，中國是智利全球第一大貿易伙伴、第一大出口目的地國和第一大進口來源國，智利是中國在拉美第三大貿易伙伴和進口銅的最大來源國。

據了解，中國目前是智利車厘子最大的出口目的地。智利車厘子對華出口接近其車厘子總出口量的90%，已形成從智利果園到中國消費者餐桌的穩定供應鏈。

據了解，中國目前是智利車厘子最大的出口目的地。（深圳衛視）

近期，深圳機場也迎來本產季首批智利車厘子，約4.5噸鮮果直飛抵深，經海關查驗後快速放行、投放市場。深圳多家商超已將智利車厘子上架至水果專區，備貨量持續增加。

11月17日，智利總統卡斯特在2026年亞太經合組織工商領導人峰會上表示，不到50年前，深圳還只是一個不足5萬人的小鎮，如今，深圳已成為一座人口近2000萬人的全球創新之都。深圳的發展告訴大家：進步不是奇蹟，而是一種決心，它需要勞動、努力和意志力。

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