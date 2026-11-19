APEC深圳｜領導人大合照曝光 習近平和嘉賓戴紅或藍圍巾合影
撰文：許祺安
出版：更新：
11月19日上午，國家主席習近平在深圳主持亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議開幕式並發表講話。會議開始前，國家主席習近平同與會嘉賓親切握手並集體合影。
國家主席習近平和與會嘉賓圍上藍色或紅色圍巾合影。
與會領導人穿富有東道主民族特色的服裝，一直是APEC傳統。回顧過往，1993年，時任美國總統克林頓給每位APEC與會領袖發放了一件印有會議標誌的飛行員皮褸。早期APEC全家福多以訂製的傳統民族服飾為主，如印尼的蠟染（Batik）襯衣、菲律賓的菠蘿纖維巴隆衫。
歷屆APEC領導人特色服裝一覽↓↓↓
+19
該傳統有時也會被打破。1995年在日本大阪、2010年在日本橫濱的APEC會議上，領導人沒有穿統一的民族服裝。2011年在美國夏威夷、2023年美國三藩市及2012年在俄羅斯符拉迪沃斯托克舉辦的APEC會議上，各國領導人也僅是穿著西服合影。2024年秘魯利馬與2025年韓國慶州峰會則選用了特色圍巾替代整套服飾。
APEC‧深圳多圖｜特朗普下榻東海朗廷酒店 4200呎主席套房一晚7萬APEC深圳｜特朗普疑打瞌睡？ 巨幕閉眼特寫惹新聞中心眾記者大笑APEC深圳晚宴菜單曝光 精緻粵菜為主軸 豉油清蒸星斑配煎焗牛扒APEC｜習近平晚宴與台代表施振榮握手合影 現場播歌曲《高山青》