11月19日上午，國家主席習近平在深圳主持亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議開幕式並發表講話。會議開始前，國家主席習近平同與會嘉賓親切握手並集體合影。



國家主席習近平和與會嘉賓圍上藍色或紅色圍巾合影。

會議開始前，國家主席習近平同與會嘉賓親切握手並集體合影。（央視新聞）

會議開始前，國家主席習近平同與會嘉賓親切握手並集體合影。（央視新聞）

與會領導人穿富有東道主民族特色的服裝，一直是APEC傳統。回顧過往，1993年，時任美國總統克林頓給每位APEC與會領袖發放了一件印有會議標誌的飛行員皮褸。早期APEC全家福多以訂製的傳統民族服飾為主，如印尼的蠟染（Batik）襯衣、菲律賓的菠蘿纖維巴隆衫。

歷屆APEC領導人特色服裝一覽↓↓↓

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該傳統有時也會被打破。1995年在日本大阪、2010年在日本橫濱的APEC會議上，領導人沒有穿統一的民族服裝。2011年在美國夏威夷、2023年美國三藩市及2012年在俄羅斯符拉迪沃斯托克舉辦的APEC會議上，各國領導人也僅是穿著西服合影。2024年秘魯利馬與2025年韓國慶州峰會則選用了特色圍巾替代整套服飾。