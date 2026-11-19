2026年亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議今日（11月19日）在深圳舉行，國家主席習近平主持會議開幕式並發表講話，來自美國、日本、俄羅斯等經濟體的領導人齊聚深圳。會議現場畫面同步在APEC新聞中心的大屏幕上直播，吸引中外記者密切關注。



不過，直播期間卻出現一個令人忍俊不禁的小插曲。當鏡頭切換至美國總統特朗普（Donald Trump）時，只見他坐在會議席上，雙眼低垂，似乎正在閉目養神。這個畫面隨即引起新聞中心內部分記者注意，原本正在安靜工作的記者紛紛舉起手機拍攝，有人忍不住發出笑聲，現場氣氛頓時變得輕鬆。



新聞中心大屏幕直播會議畫面，特朗普眼神低垂疑似「閉目養神」。

特朗普閉眼畫面登大屏幕 記者紛紛舉機拍照

《香港01》記者今日上午抵達深圳APEC新聞中心，場館中央巨型屏幕直播第三十三次領導人非正式會議，下方則是大批正在工作的中外媒體記者。大屏幕不時切換各經濟體領導人的畫面，包括中國國家主席習近平、美國總統特朗普、日本首相高市早苗等人的特寫。

當直播鏡頭拍到特朗普時，他面前放着話筒及會議文件，頭部略為低垂，似乎閉著眼睛，從畫面看來頗像正在打瞌睡。這一幕立即引起現場記者注意，不少人抬頭望向大屏幕，迅速拿起手機、相機紀錄這一瞬間。

其中，有日本記者更用專業相機拍下特朗普閉眼的畫面，隨後與同行笑着分享，認為這是一個相當有趣的畫面。

日本記者用相機拍下特朗普眼神低垂的畫面。（香港01 鄭寧）

新聞中心大屏幕直播會議畫面，特朗普眼神低垂疑似「閉目養神」。

新聞中心大屏幕直播會議畫面，特朗普眼神低垂疑似「閉目養神」。

2026年11月19日，中國深圳，美國總統特朗普（Doanld Trump）出席第33次領導人非正式會議。（01直播截圖）

高市早苗等領導人逐一亮相 新聞中心緊盯直播

除了特朗普外，新聞中心大屏幕亦先後出現日本首相高市早苗、國家主席習近平，以及其他參與會議的經濟體領導人特寫。

新聞中心內設有大量工作席位，來自不同國家和地區的媒體工作者一邊觀看直播，一邊使用電腦撰稿、拍攝及傳送新聞。當大屏幕出現值得關注的領導人畫面時，不時有記者舉起手機拍攝。

今年APEC會議正值國際政治局勢備受關注之際，中美關係、中日關係，以及各經濟體領導人之間的互動均成為媒體焦點。

+ 3

值得一提的是，特朗普昨日（18日）下午乘坐專機抵達深圳寶安國際機場，由國家主席習近平親自到場迎接。隨後，特朗普乘坐專車前往下榻的深圳東海朗廷酒店，車隊於傍晚約6時抵達，沿途吸引大批市民圍觀。期間，《香港01》拍攝到獨家畫面，看到特朗普罕見地拉開專車車窗簾望向窗外，並向路邊圍觀群眾揮手致意。

由昨晚在車內向市民揮手，到今日在APEC會議上被拍到閉目，特朗普的一舉一動均受到媒體關注。

《香港01》獨家畫面：

+ 9

習近平主持APEC會議 各經濟體領導人齊聚深圳

2026年APEC第三十三次領導人非正式會議於11月18日至19日在深圳舉行，主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，這也是繼2001年上海、2014年北京之後，中國第三次主辦APEC領導人非正式會議。

國家主席習近平今日主持會議開幕式並發表講話，與各經濟體領導人及代表就亞太經濟合作、區域發展及共同面對的挑戰交換意見。

昨日（18日），習近平與夫人彭麗媛已在深圳國際交流中心舉行歡迎宴會，歡迎出席會議的各經濟體領導人及代表。今日上午，各經濟體領導人亦進行集體合照，隨後展開會議議程。