近日，國際金價持續下挫，跌破每盎司3600美元關口，引發市場廣泛關注。2026年APEC領導人會議周新聞中心首場吹風會上，深圳市商務局局長張非夢推薦深圳三大打卡地標，其中就包括水貝黃金珠寶集聚區。



記者於11月18日實地走訪全國最大的黃金珠寶集散地深圳水貝市場，當日水貝首飾金報價約為每克965元至972元左右（人民幣，下同）。然而，短短數日內，水貝金價延續跌勢，出現進一步下探。11月19日水貝市場的黃金掛牌價已降至每克959元。截至11月20日，水貝首飾金價格更進一步下調至每克913元左右。與18日記者走訪時相比，首飾金每克已大幅下跌超過50元。



當時正值APEC峰會期間，記者並未見到許多外國遊客來水貝打卡，反而是銀飾、玉石和水晶受到更多關注。《香港01》記者在會議周到訪深圳水貝，賣金飾商家透露，沒有因為APEC見到更多外國客人，稱「黃金中國人買得多。」



記者於11月18日實地走訪全國最大的黃金珠寶集散地深圳水貝市場，當日水貝首飾金報價約為每克965元至972元左右。（蔡苡柔攝）

記者於11月18日實地走訪全國最大的黃金珠寶集散地深圳水貝市場，當日水貝首飾金報價約為每克965元至972元左右。（蔡苡柔攝）

賣銀飾的商家則指「特別有感」，稱在記者到來之前就有2名俄羅斯遊客過來購物，洛小姐（化名）指出因為銀價創新低加上中國與部分國家開放免簽，近3個月感覺外國遊客特別多。她拿出手機稱，現在做生意都有AI翻譯，都不用擔心有溝通問題。

洛小姐（化名）指出因為銀價創新低加上中國與部分國家開放免簽，近3個月感覺外國遊客特別多。她拿出手機稱，現在做生意都有AI翻譯，都不用擔心有溝通問題。（蔡苡柔攝）

有賣玉石的商家透露，許多年輕的外國旅客喜歡購買有中國特色的玉石回國。（蔡苡柔攝）

而賣玉石和水晶的陳小姐（化名）則指，近年因為經濟不如以往，玉石銷售也一般，但不少外國遊客會買玉石、如意和玉牌，「這類有中國特色的東西。」

外國遊客鐘情玉石水晶 商家：他們喜歡色彩鮮艷的飾品

陳小姐指出，不少印度、東南亞和非洲的買家喜歡買玉石和龍牌，又指他們重視工藝，喜歡買玉石雕琢的龍牌、貔貅等。她提到，中國買家喜歡買非洲玉，但非洲買家來深圳這裏都是買和田玉和翡翠。

陳小姐又提到，許多美國和西方遊客喜歡五顏六色的水晶，她會跟她們介紹這些東西的寓意「財運、平安和幸運等」，遊客聽了都很開心。陳小姐也提到，根據她的觀察，外國遊客喜歡色彩鮮艷的飾品，跟中國的遊客喜好有明顯分別。

非洲玉的買家多是中國人。（蔡苡柔攝）

陳小姐又提到，許多美國和西方遊客喜歡五顏六色的水晶，她會跟她們介紹這些東西的寓意「財運、平安和幸運等」，遊客聽了都很開心。（蔡苡柔攝）

陳小姐指出，不少印度、東南亞和非洲的買家喜歡買玉石和龍牌，又指他們重視工藝，喜歡買玉石雕琢的龍牌、貔貅等。（蔡苡柔攝）

據央視報道，受APEC影響，深圳水貝黃金珠寶市場外國客商明顯增多。一位客商表示，「自己是從社交媒體上了解到水貝的，於是專程來挑黃金，覺得這裏的款式沒見過，非常漂亮。」

近日，國際金價持續下挫，跌破每盎司3600美元關口，引發市場廣泛關注。（蔡苡柔攝）

水貝商戶觀察到，外國客人偏愛更接近中國古風、宮廷風格的款式。（央視新聞）

央視採訪水貝商戶觀察到，外國客人偏愛更接近中國古風、宮廷風格的款式，因為這類產品往往鑲嵌較多花絲、寶石和鑽石。來自墨西哥的客商羅米娜專程來採購黃金和培育鑽，她看中一款旋轉設計的飾品，覺得寓意很酷，並直言同樣的東西在墨西哥可能要貴三倍。

有商戶表示，每天要接待3到5批外國客人，多的時候有7到8批，近期外國遊客比上個月增加了一倍。

據《鳳凰網》整理，截至2025年底，水貝片區匯聚超9000家珠寶企業、20餘個專業交易市場，從業人員超7萬人；黃金珠寶批發貨值約佔全國五成，黃金、鑽石交割量分別佔兩大交易所的70%、80%。是目前中國國內規模最大、產業鏈最完善的黃金珠寶產業集聚區。