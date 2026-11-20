國家統計局近日出版《中國統計年鑑2026》，披露2025年內地31個省份的人口數據，其中「最敢生」與「最不生」的地區同時揭榜。去年，廣東省出生人口達100.3萬人，連續6年成為全國唯一出生人口突破百萬大關的省份，更連續8年蟬聯中國「第一生育大省」。與廣東形成鮮明對比的是，出生率最低的五個省份分別為黑龍江、吉林、遼寧、江蘇及天津。



廣東省去年出生人口達100.3萬人，連續6年成為全國唯一出生人口突破百萬大關的省份。（Getty Images）

全國每8個新生兒就有1個在廣東

《中國統計年鑑2026》數據顯示，曾先後登頂生育榜首的傳統人口大省河南及山東，去年出生人口分別回落至61.1萬人及51.9萬人，與廣東的差距拉大。值得注意的是，廣東單省的出生人口，已超過江浙滬加上京津的總和。

廣東的領先優勢並非單純依賴人口基數。目前廣東常住人口為1.29億人，約佔全國總人口9.2%，但其對全國新生兒的貢獻卻高達12.7%，意味着全國每8名新生兒中，便有1名在廣東出生。從反映生育意願的出生率來看，廣東去年人口出生率達7.82‰，高居全國第六位，亦是唯一躋身全國前十的東部經濟大省，數字接近江蘇的兩倍、黑龍江的三倍。

廣東之所以「最敢生」，除了濃厚的生育文化外，過去數十年大量外省年輕勞動力南下，也持續優化了當地的人口年齡結構。廣東更同時是全國人口第一、生育第一，以及財政轉移支付淨貢獻與養老金淨貢獻第一大省。

廣東單省的出生人口，已超過江浙滬加上京津的總和。（南方日報）

黑龍江出生率創歷史新低

與廣東形成鮮明對比的是，全國出生率最低的五個省份分別為黑龍江、吉林、遼寧、江蘇及天津。東北三省持續低迷，而黑龍江出生率滑落至2.65‰的歷史新低，一個擁有3000萬人口的省份全年僅錄得8萬名新生兒，大多數地級市一年出生不到1萬人。

更令外界意外的是，江蘇、天津出生率竟然也在倒數之列，而上海、北京、浙江同樣不及全國平均水準。有分析認為，過往較嚴格的生育政策導致適婚人群基數偏少、老齡化加劇，加上長三角地區濃厚的精英教育焦慮及「兩家併一家」的婚俗文化，均令年輕人對生育卻步。

黑龍江出生率滑落至2.65‰，一個擁有3000萬人口的省份全年僅錄得8萬名新生兒。（南方日報）

另外，據統計年鑒，全國出生率超過7‰的省份分別是西藏、貴州、新疆、寧夏、青海、廣東、海南、雲南和廣西，主要位於西部地區和華南地區。

從人口自然增長率來看，共7個省份2025年人口自然增長率為正，同樣主要位於西部地區和華南地區，分別是西藏、新疆、廣東、寧夏、貴州、海南、青海。

其中，長三角三省一市2025年人口均呈現負增長，分別為上海、江蘇、浙江及安徽。有分析指，經濟越發達、城鎮化率越高的地區，出生率就越低，這是全球性現象。