深圳APEC落幕 新加坡總理黃循財等11位領導人重申｢一個中國原則｣
撰文：吳真銘
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亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議於11月18日至19日在深圳舉行，21個經濟體的領導人出席。來華與會的美國總統特朗普、韓國總統李在明、泰國總理阿努廷等多位外國領導人，均公開重申堅持一個中國原則的立場。此外，特朗普表示「美國不支持『台獨』」等相關表述，充分說明一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是人心所向、大勢所趨。
內媒《新京報》等報道，美國總統特朗普、韓國總統李在明、泰國總理阿努廷、馬來西亞總理安瓦爾、新加坡總理黃循財、澳洲總理阿爾巴尼斯、印度尼西亞總統普拉博沃、智利總統卡斯特、秘魯總統藤森慶子、墨西哥總統辛鮑姆、巴布亞新幾內亞總理馬拉佩等多位外國領導人，均公開重申堅持一個中國原則的立場。
事實上，國際社會圍繞一個中國原則的積極表態持續匯聚成強大聲勢。僅今年，就有俄羅斯、德國、加拿大、老撾、緬甸、柬埔寨、塞爾維亞、巴基斯坦、委內瑞拉、烏拉圭、塞舌爾、塞拉利昂、馬爾代夫等數十個國家密集重申堅持一個中國原則。
11月19日下午，國家主席習近平在深圳麒麟山莊與特朗普會面。特朗普稱，雙方應保持美中關係穩定發展勢頭，但強調美國不支持「台獨」。
此外，赤道幾內亞外長也公開表示「堅決反對任何形式的『台獨』」，印度尼西亞總統表示印尼重申「恪守一個中國原則，認為台灣是中國領土不可分割的一部分」，巴布亞新幾內亞總理表示「堅定支持中國維護國家主權和領土完整」，萊索托在雙邊聯合新聞公報中明確「堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力」，馬來西亞總理表示理解並支持中方不承諾放棄武力統一。此類相關表述再次印證並充分說明，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是人心所向、大勢所趨。
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