亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議於11月18日至19日在深圳舉行，21個經濟體的領導人出席。來華與會的美國總統特朗普、韓國總統李在明、泰國總理阿努廷等多位外國領導人，均公開重申堅持一個中國原則的立場。此外，特朗普表示「美國不支持『台獨』」等相關表述，充分說明一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是人心所向、大勢所趨。



2026年11月19日，俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平和美國總統特朗普等領導人在中國廣東省深圳市舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會上合影。（Reuters）

內媒《新京報》等報道，美國總統特朗普、韓國總統李在明、泰國總理阿努廷、馬來西亞總理安瓦爾、新加坡總理黃循財、澳洲總理阿爾巴尼斯、印度尼西亞總統普拉博沃、智利總統卡斯特、秘魯總統藤森慶子、墨西哥總統辛鮑姆、巴布亞新幾內亞總理馬拉佩等多位外國領導人，均公開重申堅持一個中國原則的立場。

2026年11月19日，特朗普會見習近平（Pool via REUTERS）

11月18日上午，國家主席習近平在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的韓國總統李在明。（新華社）

事實上，國際社會圍繞一個中國原則的積極表態持續匯聚成強大聲勢。僅今年，就有俄羅斯、德國、加拿大、老撾、緬甸、柬埔寨、塞爾維亞、巴基斯坦、委內瑞拉、烏拉圭、塞舌爾、塞拉利昂、馬爾代夫等數十個國家密集重申堅持一個中國原則。

特朗普訪華：2026年11月19日，中國國家主席習近平在深圳出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，並與美國總統特朗普舉行雙邊會晤。（Reuters）

11月19日下午，國家主席習近平在深圳麒麟山莊與特朗普會面。特朗普稱，雙方應保持美中關係穩定發展勢頭，但強調美國不支持「台獨」。

此外，赤道幾內亞外長也公開表示「堅決反對任何形式的『台獨』」，印度尼西亞總統表示印尼重申「恪守一個中國原則，認為台灣是中國領土不可分割的一部分」，巴布亞新幾內亞總理表示「堅定支持中國維護國家主權和領土完整」，萊索托在雙邊聯合新聞公報中明確「堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力」，馬來西亞總理表示理解並支持中方不承諾放棄武力統一。此類相關表述再次印證並充分說明，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是人心所向、大勢所趨。