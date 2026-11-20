剛落幕的2026年深圳APEC峰會寫下歷史一頁。11月19日，中國國家主席習近平、美國總統特朗普與俄羅斯總統普京在深圳實現中美俄三國元首史上首次面對面會晤，亦是普京自2017年越南峰會後，時隔九年再度親身出席APEC。三國元首會後共同發表《和平宣言》，並重申「核戰爭打不贏也打不得」。繼2001年上海、2014年北京之後，中國第三次以東道主身份舉辦APEC，而這場大國同框的背後，正折射出過去三十多年全球綜合實力此消彼長的時代縮影。



2026年11月19日，中國國家主席習近平習近平將在在中國深圳麒麟山莊主持中美俄元首會晤。（Reuters）

實力消長：中美俄「三十年河東，三十年河西」

若以APEC作為觀察窗口，將時間軸拉長至過去三十餘年，中美俄三國的國運軌跡呈現出鮮明的對比。

亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議在深圳舉行，國家主席習近平與夫人彭麗媛周三（18日）晚設宴款待與會嘉賓。

1991年蘇聯解體、海灣戰爭落幕，美國國力攀上頂峰，當年美國GDP佔全球總量高達約四分之一，世界進入美國主導的單極秩序。然而轉折往往埋藏於巔峰之中，2001年「9·11」事件後，阿富汗與伊拉克兩場反恐戰爭大幅消耗美國戰略資源；隨後的2008年金融危機，加上近年國內政治極化、社會撕裂、關稅戰及美以伊衝突的牽絆，進一步削弱其軟實力與盟友凝聚力。儘管今日美國在經濟總量、軍費開支、美元體系及核心科技上仍握有巨大存量優勢，但早於2010年，其世界第一大工業國的地位已被中國取代，單極時代逐步瓦解，華府亦越來越需要與以中國為代表的各國協商國際事務。

俄羅斯則經歷了更劇烈的起伏。二戰後巔峰時期的蘇聯在1970年曾佔全球GDP約13%，但70年代中後期起長期陷入停滯，至1991年解體時，主要繼承者俄羅斯的GDP佔全球比重驟降至僅2.41%。普京2000年執政初期，曾藉國際油價上漲與內部整頓，在2000至2007年間帶動經濟恢復性增長；惟受制於2008年金融危機、2014年克里米亞事件引發的西方制裁，以及2022年俄烏衝突全面爆發，俄羅斯長期承受低增長甚至滯脹壓力。過度依賴能源出口、製造業衰退及高度壟斷的經濟結構，亦令其在21世紀資訊科技與人工智能浪潮中明顯落後於中美兩國。

俄羅斯總統普京2026年11月19日在深圳舉行記者會，講述中美俄元首會談情況（Reuters）

反觀中國，1991年GDP僅佔全球1.6%，比當時陷入衰退的俄羅斯更低。但自1978年改革開放以來，中國將和平與發展定為時代主題，對內聚焦經濟、工業、教育與科技，對外積極融入全球貿易體系，在數十年和平環境中集中精力辦好自身事務。至2025年，中國GDP佔全球比重已躍升至約六分之一，穩居世界第二大經濟體，而深圳正是這段改革開放歷程最具代表性的窗口。

不過，「行百里者半九十」，中國在展現綜合實力增長的同時，仍面臨諸多現實考驗，包括國家治理的法治與公平程度仍有短板、腐敗與官僚主義尚待根治、區域發展不平衡、部分關鍵核心技術受制於人；此外，國內仍有約六億人月收入處於千元人民幣水平，經濟正面臨增速放緩、青年就業競爭激烈、家庭債務攀升及婚育意願下降導致出生率走低等挑戰。如何在新階段「苦練內功」，將直接決定中國能否實現長治久安。

在對內聚精會神發展、對外需要穩定國際環境的背景下，此次深圳三國元首會晤傳遞出三層深意：其一，中美俄作為全球最具影響力的三大國，在全球和平與發展事業中具備不可替代的基礎性作用；其二，深圳的發展經驗證明，中國透過和平發展道路深刻改變國運並重塑國際格局；其三，「修昔底德陷阱」並非歷史宿命，大國之間完全可以探索出一套管控矛盾、和而不同、守住和平共處底線的互動模式，避免重蹈陣營對抗的覆轍。

現場直擊：新聞中心「硬核科技」交織嶺南人文

「看五十年的中國，就來深圳。」習近平在會晤前一晚歡迎晚宴上的這番話，成為本屆峰會的註腳。記者實地走訪位於深圳福田的APEC新聞中心，這裏每日匯聚逾千名來自亞太各經濟體的傳媒工作者，處處可見「硬核科技」與「日常服務」的無縫融合——走廊上有負責智能引路與物資配送的服務機械人穿梭，場內亦配備智能翻譯與智慧調度設備，讓前沿科技真正落地為高效運轉的助手。

深圳151台人形機械人群舞破世界紀錄 跳BIGBANG勁曲迎APEC｜有片

與此同時，新聞中心發稿區旁將傳統嶺南茶文化與現代精品咖啡體驗同台呈現，一邊是講究火候與禮序的中國工夫茶道，另一邊則是精品手沖與機械人咖啡吧，展現深圳兼具傳統底蘊與現代活力的城市氣質。

八馬茶業於新聞中心設立茶文化體驗展位，自11月11日進駐服務以來，每日平均接待約40位來自世界各地的記者朋友。（楊凱力攝）

多名受訪外媒記者對深圳印象深刻。來自匈牙利的記者在茶藝師指導下親手泡茶後表示，初抵深圳便被林立的摩天大樓震撼，認為其規模或許僅次於紐約；本身對科技極感興趣的他提到，大疆（DJI）、華為在匈牙利家喻戶曉，比亞迪（BYD）歐洲總部亦設於當地，期望在緊湊行程中抽空參觀本地工廠並順道到訪香港。韓國《國民日報》北京支局局長宋世永則對機械人製作雪糕及咖啡讚不絕口，直言相關應用很快會普及，甚至在不久將來取代部分人力。

APEC直擊｜匈牙利主播讚深圳高樓媲美紐約 擬搭高鐵赴港探索舊區

匈牙利Hír TV主播Milhaly Zsiros。（方承恩攝）

在新聞中心5號館展演區，每日上演的中醫養生、非遺服飾、嶺南武術及機械人舞蹈同樣吸引大量記者圍觀。首次到訪深圳的馬拉維記者即場與武術表演者互動，並計劃抽空前往華強北採購電子產品。得知記者來自香港後，他主動提及馬拉維與香港同樣行駛「右軚車」，香港更是當地採購二手右軚車的重要來源地；他更呼籲中國內地及香港企業前往馬拉維投資設廠，透過本地化生產受惠於當地勞動力成本，同時降低終端售價、打開廣闊的非洲內陸市場，進一步強化中非及中馬貿易紐帶。

APEC直擊｜馬拉維記者體驗武術 欲到華強北掃貨、盼來港買二手車

綠色密碼：從的士司機「充電焦慮」到100%綠電盛會

習近平在本屆APEC工商領導人峰會主旨演講中提出「促進綠色低碳轉型，不斷將創新優勢轉化為增長動能」，而「綠色低碳」早於2025年深圳官宣承辦APEC時，便已被列為核心城市名片。這份綠色轉型如何落實到城市日常，幾位駕齡超過十年的深圳的士司機有着最直觀的體會。

有老司機回憶，十年前行業剛由純燃油車向純電動車過渡時，司機普遍對新能源車存有「充電焦慮」、時間成本考量甚至輻射疑慮；當時充電站與充電樁數量稀少，司機往往要集中到梅林關等地排隊充電，甚至因插隊引發爭執，對靠時間接單的司機而言，排隊等同減少收入。

深圳從政策、補能網絡與車輛技術同步推進：2017年實現巴士全面電動化、2018年實現的士全面電動化，2023年更啟動「超充之城」建設。（盧詩文攝）

為跨過這道門檻，深圳從政策、補能網絡與車輛技術同步推進：2017年實現巴士全面電動化、2018年實現的士全面電動化，2023年更啟動「超充之城」建設。截至目前，深圳超充站已突破1,200座。受訪司機屈師傅坦言，如今打開手機搜尋充電站「比以前找加油站還方便」，電價約每度九毫八人民幣，充滿電僅需約20多分鐘，徹底扭轉過往的營運痛點。

綠色基因亦在峰會期間延伸至整座城市的毛細血管。會議期間，深圳有超過150萬輛「粵B」機動車主動申報承諾停駛，以綠色出行配合盛會；同時，南方電網提前統籌8,900萬度來自西北「沙戈荒」風光基地及廣東海上風電的綠電，確保重要會場、交通樞紐及接待場所實現100%綠電供應。

APEC深圳直擊|逾150萬車主申報停駛 市民照常揸車返工收交警提示

隨著APEC聚光燈漸漸散去，從大國元首同框背後的格局演變，到新聞中心展現的開放底氣，再到街頭巷尾成熟運轉的純電交通網絡，深圳在過去四十多年積澱的改革開放基因與綠色低碳軌跡，正繼續成為這座城市面向未來的核心答卷。