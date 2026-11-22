11月21日，全球最權威的世界城市研究機構之一「全球化與世界城市研究網絡」（GaWC）公佈《2026年世界城市體系排名》。粵港澳大灣區合共有三座城市打入全球一線城市行列，其中香港表現亮眼，位列全球第3位；廣州及深圳分別位列第24位及第34位。



香港維多利亞港。（夏家朗攝）

粵港澳大灣區合共有三座城市打入全球一線城市行列，香港、廣州、深圳分列第3位、第24位、第34位。（廣州城市戰略學院）

倫敦居首 香港北京上海擠入全球前六

綜合《羊城晚報》和《廣州日報》報道，GaWC自2000年起每隔兩至四年不定期發佈該榜單，其評審標準並非單純衡量城市規模或GDP總量，而是聚焦城市與全球經濟「連接」的緊密程度。榜單將城市分為Alpha、Beta、Gamma、Sufficiency四個級別，其中Alpha再細分為Alpha++、Alpha+、Alpha及Alpha-四個梯隊。

在2026年最新榜單中，倫敦憑藉頂尖的金融與專業服務網絡穩居榜首（Alpha++）；其後依排名為紐約（第二）、香港（第三）、新加坡（第四）、北京（第五）及上海（第六），同獲Alpha+評級，躋身全球前六強。

在Alpha城市總數方面，兩岸共有香港、北京、上海、廣州、台北及深圳6座城市獲評Alpha級；美國則有7座城市入列，包括紐約、洛杉磯及芝加哥等。

廣州排名第24位。（羊城晚報）

深圳排名第34位。（粵港澳大灣區）

大灣區三城入圍全球一線城市

值得注意的是，這次大灣區三個城市躋身Alpha級，香港、廣州、深圳分列第3位、第24位、第34位。香港作為國際金融、航運及貿易中心，在跨國專業服務機構集聚度上依然保持全球領先優勢。

至於排名第24位的廣州，已連續多年穩居世界一線城市。華南城市研究會創會會長、暨南大學教授胡剛指出，廣州長期依託華南門戶及省會平台優勢，匯聚大批國際律所、會計師事務所及顧問機構的區域總部，其核心競爭力集中於商事服務、國際會展及綜合交通樞紐。胡剛認為，面對新一輪全球城市競爭，廣州除需繼續鞏固專業服務業長板外，亦應充分釋放科教資源、琶洲數字經濟產業以及大灣區協同發展的潛力，進一步培育新型全球化鏈接能力。