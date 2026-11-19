2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議於11月18日至19日在深圳舉行，各地政商界人士雲集，讓這座以科技創新及製造業聞名的城市，再次成為國際焦點。然而，深圳早已不缺海外買家，華強北每日吸引數以千計外籍客商，科技產品遠銷世界各地。一場APEC峰會，究竟還能為深圳及粵港澳大灣區帶來什麼？



海南大學「一帶一路」研究院院長梁海明接受《香港01》訪問時指出，深圳下一步不只是「向世界賣產品」，更應「與世界做產業」，把海外買家的需求轉化為共同研發及長期合作。他又特別提醒，香港不能把深圳舉辦APEC當成「鄰居家辦喜事」，客商可以過境，香港卻不能只當過客，應從「超級聯繫人」進一步走向「超級合夥人」。



在華強北選購商品的外國買家。（香港01）

回憶九十年代初訪深圳 昔日「心震」變科技震撼

「深圳深圳，一到深圳心就震。」梁海明回憶，上世紀九十年代初，他第一次來到深圳。當時一些香港人談起這座城市，會用這句話形容對深圳的印象。

他解釋，當年的「震」，多少帶着對陌生環境的不安。但時至今日，再用這句話形容深圳，意思卻已不同，更多是震驚、震撼，尤其是深圳的城市變化、科技創新，以及把新想法迅速變成產品的能力。

梁海明記得，自己大約在2005年第一次到訪華強北，當時已經十分興旺繁華。二十多年後，華強北不僅是電子產品採購中心，更吸引來自世界各地的買家，成為海外市場與深圳科技產業鏈之間的連接點。

梁海明。

《香港01》日前深入華強北採訪，華強北街道黨政辦副主任徐紀月介紹，今年以來，當地日均客流量高達85萬人次，同比增長逾四成；日均外籍客商超過8000人次。在廣交會舉行及APEC臨近期間，外籍客商日均客流更突破1萬人次，同比增長超過五成。此外，今年以來華強北AI硬件銷售額同比增長超過55%。

對於這些數據，梁海明認為，華強北的優勢已不只是產品豐富、價格具有競爭力，更重要的是其背後連接着深圳及大灣區完整的電子產業配套，能夠快速完成產品開發、打樣、採購與交付。

他指出，海外客商到華強北，不一定只為購買現成產品，也可能帶着產品構想或功能需求，尋找可以共同改進產品的供應商。這些客戶帶來的不只是訂單，還包括不同市場的需求及使用經驗。

在華強北選購商品的外國買家。（香港01）

梁海明將這種模式稱為「在地國際化」，即企業毋須先到海外設點，也能夠把國際客戶、人才、設計及專業服務引入本土，建立面向全球市場的研發和生產能力。他也提醒，外籍客商增加不代表深圳已完成國際化，AI硬件銷售增長亦不能直接等同深圳在全球AI核心技術上領先。關鍵是能否讓一次性採購發展成持續的知識交流、產品改進及長期合作。

華強北最值得輸出的，不只是一件電子產品，而是把一個想法快速變成商品、再根據市場反饋持續改進的能力。 梁海明

走訪多個「一帶一路」國家 為何中國設備便宜仍未必獲選？

APEC會議周期間，深圳亦透過不同活動展示科技產業的發展成果。《香港01》記者11月16日隨採訪團走訪龍崗坂田機械人街區，現場可見無人配送車、機械人警務站，以及應用於AI教育、智慧康養及餐飲服務的各類機械人。機械人不再只是實驗室或展覽館中的科技展示，而是逐步進入城市的日常生活。

然而，在深圳已能實際應用的機械人及智能設備，進入海外市場時又會遇到甚麼問題？梁海明分享了自己走訪多個共建「一帶一路」國家的觀察。他發現，部分國家的某些行業仍使用不少歐美品牌設備，原因卻不一定是中國產品的技術不夠好。

他解釋，一些歐美供應商進入當地市場較早，已建立完善的銷售渠道、維修、備件供應、技術培訓及融資網絡。對當地企業而言，更換設備供應商並不只是比較產品價格，還要考慮原有系統是否需要改造、員工是否熟悉新設備，以及機器故障或停機可能帶來的損失。

新聞中心設有7部人形機械人，為參會的媒體記者與嘉賓提供咖啡、雪糕、果汁。（方承恩攝）

換言之，即使中國企業能夠提供性能良好、價格更具競爭力的設備，海外客戶仍可能因為長期經營成本和服務風險，繼續使用原有品牌。梁海明認為，海外客戶從欣賞中國產品，到真正決定購買，必須先確認產品是否符合當地需求、能否與原有系統銜接、故障由誰維修，以及投資多久才能回本。

賣出一台機械人是交易，讓它持續創造價值，才是真正打開市場。 梁海明

因此，他認為深圳企業不能只依賴低價和產品性能，更要建立海外渠道、維修、人才培訓及本地化服務網絡。

至於APEC能夠提供甚麼幫助，他指出，APEC並不能直接給企業一張通行所有市場的許可證，但可以透過數字經濟、標準與合格評定等合作機制，促進規則交流、測試方法銜接和能力培訓，減少企業理解海外法規及重複合規的成本。

從上海、北京到深圳 APEC主場優勢如何轉化為產業合作？

中國曾於2001年在上海、2014年在北京主辦APEC領導人非正式會議，2026年則輪到深圳。

梁海明認為，三次主辦可以視為中國與世界經濟關係的逐步深化。2001年上海會議着重融入全球市場；2014年北京會議推動亞太自貿區路線圖及互聯互通藍圖；2026年深圳會議，則應進一步將科技創新與制度探索轉化成亞太各方共享的發展機會，「過去更多回答『中國如何融入世界』，現在更要回答『中國如何與世界共同創造價值』。」

他認為，深圳應利用APEC推動人工智能、機械人及綠色能源等領域的聯合研發和應用示範，並探索電子單證銜接、檢測結果互認，以及面向中小企業的國際服務網絡。

與此同時，深圳亦可依託前海、河套等合作平台，與有意願的亞太夥伴開展試點，讓企業在技術研發、國際認證及市場拓展方面形成更長期的合作。

業界認為，「港深廣聯動」模式能真正解決傳統金融機構長期以來「看不見、不敢借」的困境。﹙資料圖片﹚

香港不能把深圳辦APEC當成「鄰居家辦喜事」

隨着內地免簽及跨境交通便利化，愈來愈多海外客商經香港進入深圳採購、參展及洽談合作。對香港而言，深圳舉辦APEC，既帶來新的國際交流機會，也提出一個現實問題：香港除了是外國客商的交通中轉站，還能在大灣區產業國際化過程中發揮甚麼作用？

梁海明直言，香港不能把深圳舉辦APEC當成「鄰居家辦喜事」，更不應只滿足於客商過境所帶來的短期收益。

值得一提的是，行政長官李家超在11月18日晚出席APEC歡迎宴會時，亦談及香港在這次峰會中的角色。他表示，自己今次參會具有雙重身份，既是APEC成員經濟體「中國香港」的代表，同時亦是國家官員，希望發揮東道主的作用，更笑稱：「我是東道主啊！」這番表態，恰好與梁海明提出香港不能只當「過客」的觀點互相呼應。

行政長官李家超在深圳出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議後見記者。（潘耀昇攝）

香港從「超級聯繫人」、「超級增值人」進一步轉型為「超級合夥人」，梁海明認為，香港不僅是介紹海外客戶，更應在跨境融資、技術研發、國際規則對接及企業海外經營中發揮長期作用。香港可以為深圳企業提供多幣種結算、匯率風險管理、貿易合同及知識產權服務，並透過仲裁、檢測認證和國際渠道，協助企業進入不同海外市場。

香港不能只做企業出海的登機口，更要成為企業全球經營的服務總部。 梁海明

梁海明舉例，深圳智能倉儲機械人企業海柔創新曾於2023年接受香港投資推廣署訪問，談及借助香港及投資推廣署拓展業務；同年亦參加香港亞洲物流航運及空運會議，接觸國際業界及潛在客戶。他認為，香港的價值不只在於轉口貿易，而在於協助企業整合資金、人才、國際客戶與專業服務資源。

他更提出一項具體建議：香港特區政府可考慮將旅遊發展局升級為「會議旅遊發展局」，將工作重點從接待旅客，延伸至國際會議、產業對接，以及促成長期合作。改變發展思路，讓國際會議所吸引的客商及商業資源，真正轉化成香港和大灣區的長期發展機會。

「握手不等於訂單」 APEC成效要看會後三年

11月17日至18日，APEC工商領導人峰會在深圳舉行，吸引來自不同經濟體的企業代表參與。不過，峰會上的交流及合作意向，究竟有多少能變成真正的生意？

「握手不等於訂單，簽約不等於到賬，國際關注更不等於國際競爭力。」梁海明指出，企業從參加國際會議到取得長期訂單，至少還須跨過需求確認、產品驗證、合規准入及履約回款四道關口；吸引投資則需要盡職調查和商業回報評估。

行政長官李家超在深圳出席2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。

他認為，深圳應做到「會前有清單、會中有對接、會後有跟進」，例如在會前收集海外企業需求，會議期間安排工廠考察、產品測試及融資對接，會後則持續追蹤合作項目。

他特別提到，東盟的智能製造、倉儲物流及中小企業數字化，以及智利、秘魯的綠色能源、礦業設備和港口物流，均可成為值得關注的產業合作方向。但不同國家的市場需求和法律制度並不一致，企業仍應逐國、逐行業評估。

至於如何衡量深圳APEC是否成功，他建議不只看峰會期間的客流量和簽約金額，而應建立會前基線，並在會後六個月、一年及三年追蹤實際經濟成果，包括投資到賬、長期訂單履行、客戶復購，以及跨境認證、通關和結算成本是否下降。

他同時提醒，不能把APEC結束後的所有經濟增長都歸功於峰會本身，仍要分辨正常市場增長與國際會議真正帶來的額外效益，「真正的成功，不是讓世界來過一次，而是讓合作留下來、讓企業成長起來。」