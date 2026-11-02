香港日落驚現珠海澳門同框　網民：好生態是大灣區最好的濾鏡

近日有香港網民在大嶼山西側拍攝日落時，鏡頭意外「捕捉」到幾十公里外的珠海中心大廈與澳門旅遊塔剪影，兩地地標在一輪紅日中清晰可見。照片隨即在社交平台洗版，不少人驚呼「港珠澳又連在一起了」、「果然大灣區是一家人」。有香港網民直接曬出地圖解畫，指能見度好的時候，從該角度確實能拍到對岸建築。



近日有香港網民在大嶼山西側拍攝日落時，鏡頭意外「捕捉」到幾十公里外的珠海中心大廈與澳門旅遊塔剪影。（人民網）

東莞拍廣州塔、深圳梧桐山「灣區長卷」接力曬圖

綜合《大灣區之聲》、《東莞日報》，這種「跨城遠眺」近年在粵港澳大灣區愈來愈常見。今年8月，有攝影師在東莞洪梅鎮用長焦鏡頭，清晰拍下35公里外的廣州塔，照片更獲廣東省生態環境廳副廳長在發布會上舉起展示，成為空氣質素改善的「生動見證」。

社交平台上甚至出現「在東莞拍廣州塔」的攝影教程，網民稱毋須專業器材，在自家陽台用手機也能拍到。深圳攝影師亦不執輸，在梧桐山頂拍下「灣區長卷」，鏡頭越過東莞，將多個城市地標收入同一畫面，有網民感嘆：「中間隔着整整一個東莞啊！」

廣東省空氣優良率95.8% 好生態是最好的濾鏡

跨城「清澈對視」的背後，是空氣質素的持續改善。廣東省生態環境廳數據顯示，2026年上半年全省空氣質量優良天數比率達95.8%，同比改善3.1個百分點，高於全國平均水平13個百分點；PM2.5平均濃度為21微克/立方米，同比改善7.5%，比全國平均低8.9微克/立方米。有網民總結得直白：「好生態，就是大灣區最好的濾鏡。」