據《央視新聞》消息，12月7日至13日，解放軍海軍將實裝參加在廣東珠海舉行的第十六屆中國國際航空航天博覽會，並首次拓展海上維度，增加高欄海上裝備展示區，實現海軍主戰艦艇、新銳艦載機、陸戰和無人智能裝備陸海空聯動、全景式亮相，多型現役裝備將首次公開，全方位展示新時代人民海軍轉型建設成就。



軍事專家張軍社分析，本次航展有3大亮點：055型萬噸大驅將首度亮相航展並開放登艦；「航母五件套」將悉數亮相珠海航展；艦載無人直升機與無人艇等無人化裝備集中登場。



海軍多型艦機將亮相中國航展。（央視新聞）

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根據統一安排，海軍將從室內展廳、室外靜態展示、飛行表演和艦艇開放4個方面，集中展出主戰艦艇、艦載戰鬥機、艦載直升機、反潛巡邏機、艦載武器系統、裝甲裝備等實裝和模型。

軍事問題專家張軍社分析，海軍主戰艦艇首次亮相珠海航展，最大意義在於打破以往航展以航空裝備為主的展示局限，實現海陸空天裝備同台呈現，補齊了海上這一重要維度，展示格局更加完整。觀眾不僅可以近距離觀摩現役軍艦，還能預約登艦參觀，一改以往觀看模型的模式，觀感直觀真切。

根據統一安排，海軍將從室內展廳、室外靜態展示、飛行表演和艦艇開放4個方面，集中展出主戰艦艇、艦載戰鬥機、艦載直升機、反潛巡邏機、艦載武器系統、裝甲裝備等實裝和模型。（央視新聞）

相比上屆航展，這次海軍將更加突出實戰實訓，參展的均是常年奔赴遠海大洋執行戰備訓練、演習演練、維權管控等任務的現役主戰裝備，充分展現海軍實戰能力。

更加突出新質新域，全面展示一批剛入列、剛定型、剛形成戰鬥力的新一代裝備，現役主戰艦艇集中亮相，遠海作戰硬核實力直觀呈現，充分印證海軍轉型建設跑出的新時代強軍加速度。

這次海軍將更加突出新質新域。（央視新聞）

更加突出體系聯動，首次實現「艦艇平台＋艦載航空」完整體系同台亮相，多款全新升級、全新研製的艦載戰鬥機、預警機、直升機等艦載機集中首秀，與主力驅護艦艇、兩棲作戰裝備、岸海攻防裝備聯動展示，完整呈現航母編隊海空作戰力量體系。

更加突出無人智能，無人機、無人潛航器等無人裝備及模型集中亮相，充分體現人民海軍對無人化、智能化作戰的前沿探索，引領未來海上作戰新樣式。

這次航展，海軍參展陣容亮點紛呈、含金量十足。

075型兩棲攻擊艦、055型導彈驅逐艦和054A型導彈護衛艦等新型主戰艦艇駐泊高欄港面向公眾開放，反映解放軍海軍水面作戰平台實現迭代升級、遠海作戰體系更趨成熟完善。

054A型導彈護衛艦將亮相中國航展。（央視新聞）

055型導彈驅逐艦將亮相中國航展。（央視新聞）

航展現場，室內展廳以「海天鑄劍，逐夢遠航」為主題，展陳航母、潛艇、艦載機、陸特戰等板塊，並開設海軍招飛主題展區，現場組織政策宣講和飛行模擬體驗。

室外靜態展示區重點突出海軍航空兵特色裝備，同步展出殲-15T艦載戰鬥機、直-20F艦載反潛直升機、運-9反潛巡邏機、無直-2無人直升機等新型戰機。

在飛行表演環節，海軍將派出殲-35和殲-15T艦載戰鬥機、空警-600預警機，以及教-15、直-20J、直-8C直升機分別進行編隊飛行、通場飛行、機場破襲演練，多維立體展示人民海軍海空作戰體系。

航展期間，海軍還將同步組織「雲打卡」直播互動、航模艦模軍模製作大賽、航模飛行體驗等活動，並以多種形式發放文創產品。

專家分析三大亮點

據《環球時報》報道，軍事問題專家張軍社表示，此次海軍派出三型主戰艦艇，近十型戰機參展，陣容堪稱豪華。

張軍社進一步分析表示，本屆航展有三大亮點。

第一，055型萬噸大驅首次對公眾開放。中國自主研製首型萬噸級驅逐艦，航母編隊「帶刀護衛」，在總體設計、信息集成上實現突破，是近海防禦轉向遠海防衛的標誌性重器，代表水面艦艇頂尖水準。

第二，「航母五件套」悉數亮相珠海航展。「航母五件套」——殲-35隱形艦載戰機、殲-15T彈射型多用途艦載戰機、空警-600艦載預警機、殲-15DT艦載電子戰飛機、直-20F艦載反潛直升機已經悉數在珠海航展亮相。2024年，海軍派出殲-15D艦載電子戰飛機參加航展。

第三，以無直-2無人直升機為代表的艦載無人直升機與無人艇等無人化裝備集中登場，三大亮點同框，立體勾勒出人民海軍遠海防衛、體系作戰與智能無人化的全新輪廓。

「殲-35、空警-600和直-20F均為首次亮相珠海航展，其中直-20F艦載反潛直升機首次參加航展，也是其首次公開亮相，這也標誌着國產『航母五件套』全部揭開面紗、悉數到位。隨着這套艦載機體系完整成型，我國航母編隊的綜合作戰能力得到進一步增強。」張軍社介紹。