內地各大城市掀起「搶人大戰」十餘年後，過往被視作殺手鐧的放寬落戶門檻與一次性購房補貼，正迎來邊際效應遞減。據《中國新聞週刊》最新發布的《2026城市「青活力」調查報告》顯示，74.3%的受訪者將「城市包容性強、不排外」列為願意長期留守的首要原因；與此同時，亦有65.6%的年輕人直言，會因為「房價、房租過高」而直接放棄在某座城市定居。



調查顯示，65.6%的年輕人因為「房價、房租過高」而直接放棄在某座城市定居。（南京國際傳播中心）

調查顯示，74.3%的受訪者將「城市包容性強、不排外」列為願意長期留守的首要原因。（中國新聞週刊）

據《中國新聞週刊》23日報道，這次調查共收集9727份樣本，報告指出，年輕人考慮是否長期生活在一座城市時，僅有14.0%的受訪者將「政策友好，落戶、購房、補貼福利好」列為主因，排名墊底。相反，74.3%的人將「城市包容性強，不排外」推上首位，60.5%的人選擇了「社會氛圍平等友善」；另有36.1%的受訪者明確表示，會因「城市排外、包容性差」直接放棄定居。

中國區域經濟學會副會長陳耀指出，數據反映青年選擇定居城市已從單純的「政策套利」轉向「制度體驗」邏輯。中國城市規劃設計研究院原院長李曉江指，中國城鎮化下半場的邏輯已然顛倒，不再是上半場的「企業在哪裏、人才去哪裏」，而是優質的城市環境與高性價比生活先吸引人，再由人才吸引企業。

有受訪者認為，深圳的城市包容度強。（21世紀經濟網）

在許多外來青年眼中，城市的「排外」並非表面的言語拒斥，而是隱性的關係門檻與圈子壁壘。調查顯示，判斷一座城市是否包容時，79.8%的受訪者將「就業機會與職場規則公平透明」視為首要標準，其次是「城市資源開放共用，住房優惠政策不排除外地人」，還有51.9%的人傾向「只說普通話也不會吃虧」的友好語言環境。

陳耀分析，部分熟人社會色彩濃厚的三四線城市，核心崗位往往在本地關係網內流轉，這種不寫在文件上的隱性門檻比戶籍壁壘更難突破；年輕人真正呼喚的，是一個憑能力而非出身、用制度而非關係決定發展上限的公平競技場。

除了公平規則，公共資源的分配亦考驗城市的誠意。雖然85.0%的受訪者認為租房購房補貼及人才津貼具吸引力，但對現居城市提供的「安居支持」滿意度卻僅得6.6%，各項指標中排名墊底。陳耀批評，不少城市的人才政策呈「金字塔結構」，對頂尖人才動輒砸下百萬元安家費「掐尖」，卻對普通外來青年設下戶籍或社保年限門檻。

不少年輕人傾向在北京等大城市發展。（互聯網圖片）

他算了一筆長遠經濟賬，認為將資源投入普惠性青年公共服務，所產生的經濟乘數效應遠高於單純重金吸引「候鳥型」頂尖人才。目前深圳透過居住證逐步併軌基本公共服務，成都亦構建從「青年驛站」到「保障性租賃住房」的梯次支持體系，正逐步打破外地人的制度隔閡。

在精神與空間層面，當代年輕人亦渴望低成本的包容環境。調查中，53.8%的受訪者看重社會對個性化生活方式的寬容度，30.1%重視鼓勵創新與個性表達。華東師範大學城市發展研究院院長曾剛指出，高寬容度能降低社會摩擦，為數字遊民、斜槓青年提供低成本試錯空間。

調查中，高達89.6%的受訪者將「房價、房租合理，居住成本壓力小」列為影響生活品質的首要因素，65.6%的人會因高房價高房租直接放棄留守。同時，在非工作時間的生活體驗中，「公園、綠道、露營地等惠民開放，戶外空間友好」以86.9%的壓倒性比例高居首位，遠超夜間經濟（52.2%）與咖啡館等「第三空間」（47.4%）。

在被問到「最受年輕人歡迎、綜合吸引力最強的城市」時，受訪者填得最多的城市包括北京、上海、深圳、成都、杭州、廣州、蘇州、長沙、重慶、南京、武漢等。