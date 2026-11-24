神舟二十四號｜發言人讚港產載荷專家黎家盈 出色完成神廿三任務
撰文：許祺安
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今天（11月24日）上午，神舟二十四號載人飛行任務新聞發佈會在酒泉衛星發射中心召開。發言人表示，航天員黎家盈在神舟二十三號任務中擔任載荷專家，在空間科學研究、技術試驗和科普授課等方面很好完成了各項任務。
發言人介紹，航天員黎家盈在神舟二十三號任務中擔任載荷專家，在空間科學研究、技術試驗和科普授課等方面很好完成了各項任務。
她同隊友與地面科研人員密切配合、高效協同，完成了空間水稻多代遺傳穩定性與環境適應性調控的分子機理研究等科學實驗。在出艙活動中，她在艙內操作機械臂，為航天員朱楊柱、張志遠提供了有力支持，輔助兩名隊友順利完成了太陽翼維修和空間碎片防護裝置安裝等任務。
在「天宮課堂·港澳專場」授課活動中，她與隊友共同擔任「太空教師」，通過天地連線向青少年生動演示微重力實驗，介紹航天員如何在空間站開展科研活動，讓港澳同胞直觀了解祖國航天事業的輝煌成就，厚植愛國情懷，取得熱烈反響。
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