據央視新聞，神舟二十四號載人飛船瞄準北京時間11月25日8時18分發射。乘組由湯洪波、武毅及巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）組成，第三次執行載人航行任務的湯洪波任指令長。



此外，穆罕默德·齊尚·阿里作為首位造訪中國「天宮」的外籍航天員近來頗受關注。他在近日受訪時表示，自己現在已經可以用中文完成神舟飛船的各項檢查清單。同時，他也深情回憶妻子的囑託，稱妻子曾告訴他，這不僅是他個人的成功，他肩上扛着2.5億巴基斯坦人的重大責任。



飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里組成，湯洪波擔任指令長。（央視新聞）

神舟二十四號乘組航天員亮相。（香港01直播截圖）

曾在孔子學院學習中文 最愛宮保雞丁

作為首名進駐中國太空站的外籍航天員，語言關是一大挑戰。阿里表示，學習漢語就像是打開中國人心門的鑰匙，懂得中文才能真正觸及他們的心。

如今，他已能自信地用中文與同伴說笑，他亦稱：「我可以用中文完成太空飛船以及神舟飛船的各種檢查清單。」除了語言，他也愛上了中國美食，笑稱自己最喜歡的菜是宮保雞丁。

另據中國新聞網，北京語言大學黨委書記曲昭偉13日在2026世界中文大會期間曾披露，兩位航天員都曾在北語伊斯蘭堡孔子學院學習中文。

肩負2.5億巴國人民的重大責任

談及家人，阿里在接受採訪時動人告白妻子，稱妻子十分支持他。他引述妻子曾明確告訴他的一番話：「這不是你個人的成功，你肩上有2.5億巴基斯坦人的重大責任。」

神舟二十四號乘組航天員亮相，與中外媒體見面。（香港01直播截圖）

主要承擔中巴合作空間科學實驗任務 後隨神廿三返回

根據任務安排，阿里將以載荷專家身份執行短期飛行任務。在軌期間，他除參與乘組日常工作外，主要承擔中巴合作空間科學實驗任務，重點完成實驗樣品及單元的安裝並開展在軌實驗。

11月17日，神舟二十四號載人飛船與長征二號F遙二十四運載火箭組合體向發射區轉運。（新華社）

完成短期任務後，阿里將與神舟二十三號乘組的黎家盈和張志遠一同乘坐神廿三飛船返回地球；而航天員朱楊柱則將繼續留守太空站，完成為期一年的在軌駐留試驗。