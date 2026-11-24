被網民稱為「韋神」的北京大學數學科學學院長聘副教授、研究員韋東奕，獲頒2025年度傑出青年中關村獎，獎金50萬元人民幣。今屆北京市科學技術獎於11月20日頒發，韋東奕是29名獲頒該青年獎項的得獎者之一，由中國科學院院士文蘭、王詩宬提名。



據《紅星新聞》報道，北京市科學技術獎勵工作辦公室工作人員11月23日證實，得獎者除獎金外，亦獲頒證書及獎章，具體提名理由暫未公開。按北京市獎勵辦法，該獎每年最多頒予30人，分科學研究及技術研發兩類，每類最多15人，獎金全數歸得獎者個人所有。

據北大新聞網介紹，韋東奕主要研究偏微分方程，尤其關注流體流動的穩定性。他與合作者曾解決一條懸而未決近140年的數學問題：在高雷諾數條件下，管道內一種稱為「泊肅葉流」（Poiseuille flow）的流動是否具有線性穩定性。換言之，他們研究的是流動受到微小擾動後，擾動會如何演變，並在數學上證明了這種管流的線性穩定性。

學生直指上韋東奕的課感到很頭疼，因為實在是太難了。（上游新聞）

韋東奕履歷介紹圖。（上游新聞）

高中兩屆數學奧賽滿分奪金 手拿饅頭受訪走紅

韋東奕中學時就讀於山東師範大學附屬中學，2008及2009年連續兩屆在國際數學奧林匹克競賽以滿分奪金。2010年，他獲保送入讀北京大學，2018年取得北大博士學位，翌年獲聘為助理教授。

韋東奕高中兩屆數學奧賽滿分奪金，手拿饅頭受訪走紅。

讓更多人認識他的，是2021年5月一段校園訪問片段，當時韋東奕拿着一瓶礦泉水和兩個饅頭受訪，簡單介紹自己由北大數學系學生到留校任教的經歷。片段在內地網絡廣為流傳，他兩度以滿分奪金的往績亦引起關注，「韋神」的稱呼隨之傳開。