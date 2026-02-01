北大數學天才「韋神」獲聘副教授　網民讚實至名歸

北京大學數學科學學院網站近日更新顯示，從2026年2月起，該院教師韋東奕正式獲聘北京大學長聘副教授。韋東奕被網民稱為北大「韋神」，2025年高考前夕，韋東奕入駐短影音平台，賬號粉絲數火速超2000萬。



北大「韋神」獲聘北京大學長聘副教授。（南方都市報）

「韋東奕正式獲聘北大長聘副教授」的話題也衝上微博熱搜榜，引發網民熱議：「挺好的，這讓他踏踏實實教書做研究，不被外界困擾是最好的。」「韋神實至名歸。」「讓人家安安靜靜做自己喜歡的事情吧。」

韋東奕接受採訪時手提一瓶礦泉水、兩個饅頭的形象引發網友熱議。（網絡圖片）

據北京大學人事部官網發佈的相關規定，學校已全面實施以教研系列預聘—長聘制度為核心的教師聘用制度，教研系列職位由預聘職位和長聘職位組成，包括助理教授、副教授和教授。另外，經學校授權批准，助理教授和副教授可同時擁有副研究員或研究員學術頭銜。《北京大學教研系列職位管理辦法（試行）》顯示，獲聘長聘職位的人員簽署無固定期限聘用合同。

韋東奕是誰？

韋東奕1991年出生於山東濟南，浙江東陽人。在山東師大附中讀高中期間，他曾在第49屆、50屆國際數學奧林匹克競賽中，連續兩次以滿分成績獲得國際金牌。

被網友尊稱為數學天才的「韋神」發佈在抖音開設帳號發布影片和網友打招呼。（抖音）

2010年，韋東奕被保送至北京大學就讀，隨後參與北大「本博連讀特別計劃」。2017年12月起，他在北京國際數學研究中心進行博士後研究，2019年12月任北京大學助理教授。2025年高考前夕，韋東奕入駐短影音平台，賬號粉絲數火速超2000萬。