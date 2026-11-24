中國人工智能（AI）初創企業深度求索（DeepSeek）完成新一輪融資後，創始人梁文鋒的身家攀升至550億美元，成為世界最富有的AI模型創造者。



這張路透社2025年1月27日拍攝的插圖中，可以看到中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的標誌。（Reuters）

中國上海 - 8月30日：2019年8月30日，DeepSeek（深度求索）創辦人梁文鋒在中國上海舉行的第十屆中國私募金牛獎頒獎典禮上發表主題演講。（Getty Images）

註冊申報文件顯示，梁文鋒在深度求索的持股率於6月從81.65%降至67.4%。

彭博社星期一（11月23日）引述知情人士，以及彭博億萬富翁指數根據深度求索近期約1000億人民幣融資額計算得出，深度求索的隱含估值（implied valuation）為860億美元。

上述指數顯示，梁文鋒的淨資產較今年較早時翻了三倍多。

2025年1月27日，插圖中顯示了中國人工智能企業深度求索（Deepseek）的標誌。（Reuters）

中國AI初創企業群核科技（Manycore Tech Inc.）與深度求索（DeepSeek）被譽為「杭州六小龍」。（網絡圖片）

41歲梁文鋒身家的飆漲，讓他明顯較美國AI巨企創始人更富裕。梁文鋒目前的財富要比OpenAI聯合創始人布羅克曼（Greg Brockman）超出兩倍多。截至上周五（11月20日），布羅克曼的身家為255億美元。Anthropic上周上市後，行政總裁阿莫代伊（Dario Amodei）身家為220億美元。

上述顯著差距，主要因為梁文鋒持有深度求索超過三分之二股權，布羅克曼和阿莫代伊在各自公司持有較少股權。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

