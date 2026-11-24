DeepSeek梁文鋒身家飆至550億美元 成世界最富有AI模型創造者
撰文：聯合早報
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中國人工智能（AI）初創企業深度求索（DeepSeek）完成新一輪融資後，創始人梁文鋒的身家攀升至550億美元，成為世界最富有的AI模型創造者。
註冊申報文件顯示，梁文鋒在深度求索的持股率於6月從81.65%降至67.4%。
彭博社星期一（11月23日）引述知情人士，以及彭博億萬富翁指數根據深度求索近期約1000億人民幣融資額計算得出，深度求索的隱含估值（implied valuation）為860億美元。
上述指數顯示，梁文鋒的淨資產較今年較早時翻了三倍多。
41歲梁文鋒身家的飆漲，讓他明顯較美國AI巨企創始人更富裕。梁文鋒目前的財富要比OpenAI聯合創始人布羅克曼（Greg Brockman）超出兩倍多。截至上周五（11月20日），布羅克曼的身家為255億美元。Anthropic上周上市後，行政總裁阿莫代伊（Dario Amodei）身家為220億美元。
上述顯著差距，主要因為梁文鋒持有深度求索超過三分之二股權，布羅克曼和阿莫代伊在各自公司持有較少股權。
本文獲《聯合早報》授權刊載。
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