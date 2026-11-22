近日，河北張家口崇禮萬龍滑雪場室內餐飲區發生一宗「烏龍」消防意外，當時天花板上一支自動定位消防水炮竟射向印有烈火圖案的燈箱招牌，被網民調侃「AI分不清圖片和真實火焰」。事後，滑雪場方面澄清，設備並非因純視覺AI誤判所致，而是感應到招牌後方燒烤炭爐的高溫才觸發噴射。



消防水炮射向印有烈火圖案的燈箱招牌。（互聯網圖片）

水柱落向燒烤檔口區域。（互聯網圖片）

消防水炮突然啟動，持續噴射出強勁水柱。（互聯網圖片）

水柱精準射向印有火焰圖案的燈箱招牌。（互聯網圖片）

網傳影片顯示，事發於11月19日中午，滑雪場室內餐飲大廳天花板上的一支自動定位消防水炮突然啟動，高壓水柱從天而降，對準印有火焰圖案及烤肉照片的廣告招牌猛噴，水流傾瀉形成一片水簾，弄濕地面。

由於當時並無明顯濃煙或火警跡象，而水柱又恰巧落在招牌的火焰圖案上，影片迅速在社交平台引發熱烈討論。大批網民紛紛調侃「AI分不清圖片和真實火焰」，亦有不少人擔憂，若智能消防系統過度依賴AI視覺識別，卻缺乏溫度及動態火焰等多維度校驗，日後恐經常出現將海報火光及燈光誤認為真火災的烏龍事件。

據內媒《快科技》報道，面對AI滅火的質疑，滑雪場與消防部門核查後澄清，該設備屬於紅外熱源感應式自動滅火系統，並不具備AI圖像識別誤判的問題。當時攤位正在烤製餐點，設備偵測到燈箱後方燒烤炭爐的高溫與熱源，屬於正常觸發噴水，但只因水炮與炭爐之間的角度巧合，水柱碰巧打在正前方的火焰招牌上，才出現「對着假火猛噴」的誤會。為免誤會再次發生，滑雪場方面已調整涉事檔口炭爐的擺放角度。