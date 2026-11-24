內地今年首10個月推出129款新車，較去年同期多21款，同期乘用車零售量卻跌逾兩成。中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯分會）負責人崔東樹預計，全年內地乘用車零售量約1850萬輛，較去年少524萬輛，跌幅約22%。若預測成真，今年銷量將介乎2014年的1775萬輛與2015年的1963萬輛之間，市場規模直接倒退回11至12年前水平。



綜合乘聯分會數據，今年首10個月，內地乘用車累計零售1497.8萬輛，按年跌22.3%。向來是賣車旺季的10月，零售量為164.3萬輛，按年跌27.1%，跌幅較首10個月整體更大。

單看市場佔有率，新能源車仍在創新高：10月每售出100輛乘用車，約有68輛是新能源車。但以實際售出的數量計，新能源車當月零售110.9萬輛，按年跌13.7%。其佔比之所以升至67.5%，是因為傳統燃油車跌得更急，當月僅售約53萬輛，按年少45%。

崔東樹認為，去年底新能源車購置稅全額豁免期結束，部分原本打算今年買車的消費者提前入市；油價上升則增加了燃油車的使用成本。車百會研究院亦指出，汽車屬可延後購買的大額消費品，家庭對收入的預期，會直接影響換車決定。

七成車系月均銷量不足千輛 車商減價仍難清貨

買家願意等，車廠卻未有放慢推出新車的步伐。據崔東樹統計，首10個月推出的129款新產品中，有102款來自自主品牌。若把改款、調整配置等也計算在內，期內上市車型達419款。

選擇雖多，銷量卻集中在少數車系。車百會研究院理事長張永偉9月引述數據指，內地1054個在售車系中，銷量排名首兩成的車系已佔整體銷量85%；另一邊廂，七成車系平均每月賣不到1000輛。零跑汽車董事長朱江明今年4月曾表示，以零跑為例，即使盡量控制成本，開發一款新車仍需約10億元人民幣，若最終只售出數千輛，便難以收回研發投入。

汽車展廳：尊界 MAEXTRO V800 奢華車廂與無人駕駛實測（華為官方提供圖片）

經銷商面對的問題更直接。中國汽車流通協會的調查顯示，57.4%受訪門店表示消費者較以往觀望，當中有顧客反覆比較價格，也有人索性押後購車。上半年，76.9%受訪門店未能完成銷售目標。至9月底，全國汽車經銷商庫存約270萬輛，綜合庫存系數為1.68，高於1.5的警戒水平；合資品牌更達1.90，即按當時銷售速度，現有庫存要接近兩個月才能售清。

協會副會長王都11月12日在行業年會上表示，部分經銷商要以低於入貨價的價格賣車，出現「賣一輛虧一輛」的情況。車賣得慢，門店仍要支付租金、工資及庫存融資成本；若車廠承諾的返利遲遲未到，經銷商即使賣出新車，也未必能及時收回資金。

鄭州航空港區比亞迪總裝工廠拍攝的新能源汽車生產線。（新華社）

出口大增近七成 汽車業收入增、利潤減

與內銷形成對比的是出口。乘聯分會數據顯示，10月中國出口乘用車92.8萬輛，按年增68.5%，佔當月車廠銷量35%，高於去年同期的19%。換言之，車廠每售出約三輛乘用車，就有一輛銷往海外。

不過，出口增長之際，整個行業的盈利仍然下跌。據國家統計局數據，今年首三季汽車行業營業收入按年增2.6%，成本卻增3.8%，利潤按年跌23%，銷售利潤率為3.3%。單計9月，行業利潤率進一步降至1.4%。

至於明年能否止跌，業界看法仍有分歧。乘聯分會廠家預測團隊估計，2027年內地乘用車零售量將持平至增長5%；但在11月12日中國汽車流通行業年會的一場現場投票中，52.3%參與者認為明年車市仍會收縮，僅15.9%看好增長。中國汽車流通協會專家委員李顏偉認為，車廠已能提供值得換購的新車，但對不少家庭而言，仍欠一個現在就換車的理由。