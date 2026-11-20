11月19日，比亞迪正式對外發布摺疊智艙，其中一大看點是可收納的摺疊方向盤。該方向盤將搭載在比亞迪旗下方程豹鈦9車型上。據介紹，整套收納流程可在10秒內完成。該款設計引發網民熱議，有網民評論稱，「的確是創新了……但實際意義不大吧？」「在主駕躺過的都知道方向盤多礙事兒」、「萬一遇到緊急情況開車跑路還得等十秒」。



據內媒《界面新聞》報道，該設計是比亞迪面向L3、L4高階自動駕駛場景開發的硬件方案。它採用180度手輪隱藏式鉸鏈結構，搭配車規級高性能無刷電機，也是仿生智能機械人電機首次落地汽車座艙。方向盤摺疊收進儀表區域後，原本被方向盤佔據的座艙空間直接釋放出來。

11月19日，比亞迪正式對外發布摺疊智艙，其中一大看點是可收納的摺疊方向盤。該方向盤將搭載在比亞迪旗下方程豹鈦9車型上。據介紹，整套收納流程可在10秒內完成。（微博）

11月19日，比亞迪正式對外發布摺疊智艙，其中一大看點是可收納的摺疊方向盤。該方向盤將搭載在比亞迪旗下方程豹鈦9車型上。據介紹，整套收納流程可在10秒內完成。（微博）

據比亞迪介紹，其設計有安全氣囊雙狀態保護，方向盤展開、摺疊兩種形態下，氣囊都可以正常彈出。同時這套機構加入防夾保護，防夾直徑低至5毫米，最低防夾力小於50N，防夾感應時間小於200毫秒，避免動作過程誤傷乘客。比亞迪還稱，摺疊方向盤的啟停壽命可達8萬次，滿足整車長期使用標準。在摺疊收納之後，主駕的可用得房率提升至80%。

11月19日，比亞迪正式對外發布摺疊智艙，其中一大看點是可收納的摺疊方向盤。該方向盤將搭載在比亞迪旗下方程豹鈦9車型上。據介紹，整套收納流程可在10秒內完成。（微博）

11月19日，比亞迪正式對外發布摺疊智艙，其中一大看點是可收納的摺疊方向盤。該方向盤將搭載在比亞迪旗下方程豹鈦9車型上。據介紹，整套收納流程可在10秒內完成。（微博）

根據官方海報信息，摺疊智艙累計投入36個月研發，落地272項研發專利，完成超過1000種場景測試，是比亞迪2026年重要的科研成果。在新車正式發布之前，比亞迪集團董事長兼總裁王傳福曾前往門店試駕這款車型，提前體驗摺疊方向盤與整套智艙的實際效果。

在新車正式發布之前，比亞迪集團董事長兼總裁王傳福曾前往門店試駕這款車型，提前體驗摺疊方向盤與整套智艙的實際效果。（界面新聞）

該款設計發布後迅速引發網民討論。（微博）

該款設計發布後迅速引發網民討論。有人認為實用性不強，「的確是創新了……但實際意義不大吧？」「不是很明白方向盤為什麼要摺疊起來？」「又一個為了創新而創新的設計」。也有人表示在主駕休息很方便，「在主駕躺過的都知道方向盤多礙事兒」。還有網民調侃，「萬一遇到緊急情況開車跑路還得等十秒」「萬一開車途中出故障，方向盤被收起來了」。