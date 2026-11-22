三年前，梁宇（化名）從山東棗莊公交集團一名站務員轉崗成為一名咖啡師，這座流動的咖啡店成為她新的職業起點。

與普通的咖啡店不同，梁宇的咖啡店，由一輛舊式公交車改造，2022年，為踐行綠色低碳、循環利用理念，棗莊公交集團將已到報廢時限的公交車改造升級為咖啡餐車。梁宇介紹，這輛流動的咖啡車，平時會隨機在棗莊城內移動，每逢市內重大慶典活動，商場開業，餐車就會出現，為市民提供一杯暖心的「交運咖啡」。



一杯美式咖啡，定價12元（人民幣，下同），在梁宇看來，相較品牌連鎖咖啡店，「交運咖啡」因廉價、便利頗有競爭力，受到不少年輕人的青睞，而她的收入，也隨之「水漲船高」，較此前任站務員有所增加。

在棗莊公交集團內部，已有兩百餘人轉崗成為咖啡師、商超售貨員，近年來，棗莊交運集團通過改造舊式公交、場站，客運站，發展商超、婚車等多元業務，推動公交集團轉型，今年前九個月實現運營成本按年下降1980萬元。



受網約車、電動車、私家車等多元出行方式影響，疊加地方財政承壓，如今，各地公交集團如何破局獲得新生，成為亟須解決的燃眉之急。

換電車建電站，以「綠色低碳」壓減成本

這些年，如何盤活資產，壓減成本，持續釋放資產價值和品牌影響力，是一直縈繞在聶存明心中的難題。

聶存明是棗莊交運投資集團董事長、棗莊公交集團董事長，據介紹，山東棗莊是國家公交都市建設示範城市，也是山東省首批推行BRT的城市，2010年購置首批BRT車輛，在2022年前後，上一批油車需要陸續淘汰，這成為棗莊公交啟動改革的契機。

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彼時，新冠疫情剛剛結束，公交客流量逐年下滑，交通運輸部今年6月發布的《2025年交通運輸行業發展統計公報》顯示，2025年，全國公共汽電車客運量僅為2019年（691.76億人次）水平的52.86%，疊加地方財政承壓影響，這些年，國內公交集團幾乎集體進入生存壓力陡增的艱難階段。

當時報廢的油車也沒閒置，改造為循環利用的咖啡車、特色菜煎餅便民餐車，新購置的公交車幾乎全部為新能源車。 來自棗莊公交集團的工作人員周鑫介紹

這樣的動作，既有落實國家「雙碳」戰略的要求，也是因為「領導重視」。

聶存明則在公開場合，將這次新能源公交車的「擴容」計劃，稱為為系統性壓減成本「做減法」。聶存明介紹，這些年棗莊公交集團陸續投放714台新能源車，中心城區公交車輛全部替換為新能源公交車，年減碳約3.5萬噸，運營碳排放持續下降，截至目前，棗莊的新能源公交車佔比達到96.8%，預計2028年達到100%。

根據測算，目前一輛新能源公交車與油車購置成本相差無幾，大約在130萬元，但從運營成本而言，新能源車的這筆「經濟賬」要划算得多。

一輛公交一天約跑兩百公里，一升油是八塊多，一輛公交車一天就要兩百油費，一個公交集團大幾百甚至上千輛車，一天下來運營成本就不得了，但換電車，一輛電車跑同樣的里程，可能才四五十塊錢。 一位棗莊公交集團的工作人員說

聶存明近期接受《中國交通報》專訪時坦言：「綠色低碳，是長期發力方向，要藉助綠色運營進一步壓減成本。」

去年，棗莊公交集團佈局公交零碳站台，分別在棗莊實驗高中站、聯通換乘中心站佈局光伏及儲能系統，年發電量達30萬度，可滿足站台照明、播報和便民商超等用電需求。同時還搭建了公交虛擬電廠，用於統籌調度總體公交資源的用電量，每年可節約用電成本約120萬元。

聶存明透露，今年底，棗莊公交集團還將建成2萬平方米大型分佈式光伏電站，新增年發電量300萬度，綠電使用佔比將提升30%，預計每年節約充電成本200萬元。

兩百餘名員工轉崗，公交轉型背後的經濟賬

在大規模替換油車，以綠色理念推動集團「降本」的同時，棗莊公交集團內部也迎來一場系統性改革，以盤活資產實現增收。

張淼原本是一名BRT線路的站務員，去年，她轉崗至棗莊客運中心「交運甄選折扣倉」，成為一名收銀員。

棗莊客運中心，由原場站閒置區域改造而成的「交運甄選折扣倉」，上架商品超5000種。（南方新聞網）

這片佔地4000餘平方米的倉儲商超，由原場站閒置區域改造而成，上架商品超5000種。此前，張淼在原崗位幹了近十年，轉崗後，張淼幾乎是身兼多職，客流研判、庫存管控、活動運營，甚至要參與搬貨卸貨，她從零開始，快速成長為門店副店長。

張淼介紹，目前該倉儲折扣店就有40餘名轉崗職工，與更早轉崗為咖啡師的梁宇（化名）一樣，他們都提及，轉崗前集團承擔的運營壓力，改革後，集團經營收入增多，收入也隨之提升，這成為他們轉崗最核心的動力。



聶存明介紹，整個集團內部，近年有兩百餘名員工陸續轉崗，「優先內部轉崗，並配套系統性專項培訓，幫助有意願的員工到場站配套服務、運維保障、客戶服務等新崗位」。

改革的目的不是減人，而是優化人員匹配，讓職工共享企業轉型紅利。 聶存明曾公開對媒體強調

棗莊公交集團總經理王海濤介紹，集團內部推行體制機制改革，實現扁平化管理，公開崗位競聘，推動人員下沉一線，激勵資源向一線傾斜，同時培育多元業態，以經營收益反哺公交運營。

以自營商超為例，今年棗莊公交集團旗下商超營收已近6000萬元，公交主業票款收入約3000萬元，水果市場、酒店採用租賃模式，其中水果市場年租金收入1000萬元，企業還佈局了婚車、地產等業務，王海濤認為，這是推動公交集團從傳統公交運營商向城市綜合服務商轉型。



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公交車陸續進入換電期，經營再度承壓

從東部沿海城市到中西部省會，從一線城市到三四線小城，近年，多家公交集團經營數據持續走低，公司經營陷入困境。

一方面，以地鐵、私家車、網約車、電動自行車為主流的出行方式，逐漸擠佔公交出行的市場，客流量快速下滑，另一方面，國內公交市場新能源車佔據主流，財政燃油補貼退坡，疊加地方財政承壓，公交虧損普遍。

公開數據顯示，「十四五」期間，新能源公交佔比從66%一路提升至87.5%，達55.14萬輛，五年提升21%，遠超此前設定的72%的目標。鑑於新能源車發展迅速，自2019年以來，財政部明確，逐步取消燃油補貼及新能源車購置運營補貼。2022年，財政部、交通運輸部兩部門對農村客運補貼、出租車油價補貼作出調整，其中出租車油價補貼調整為城市交通發展獎勵資金，根據國家規定，70%的城市交通發展獎勵資金要用於支持城市新能源汽車運用。

以廣東省汕尾市為例，該市政府近期發布公告顯示，該市2026年獲得城市交通發展獎勵資金為415.6875萬元，其中用於新能源公交車運營為302.4545萬元，而中山市2024年獲得城市交通發展獎勵資金共計950.1798萬元，補助新能源公交車運營。

一位資深交通領域專家透露，目前一個公交集團的運營費用一年至少需要上億元，中央補貼之外，公交集團本身盈利有限，主要仍依靠地方財產撥款。以蘇州公交集團為例，2024年營收僅超2億元，運營成本卻高達28億元，雖有財政補貼「輸血」，最終仍留下近5000萬元的運營虧損缺口。



從全國範圍來看，公交集團紛紛開啟「自救」，優化線路，出租場地，盤活資源，開啟定製化公交、通勤專線、文旅專線等，但對於如聶存明一樣公交集團的「一把手」而言，如今，他們還要面臨另一筆剛性支出。

根據行業預測，2024年至2028年，國內首批新能源公交車將集中進入陸續報廢或更換電池的周期，行業統計顯示，2024年出保的電動公交約12.5萬輛，2025年約14.5萬輛，兩年間需要更換或延保的超過25萬輛。一輛車換一套電池，2026年多地招標的中標單價在11.5萬元至17.3萬元，而根據交通運輸部國家發展改革委發布的《2026年新能源城市公交車及動力電池更新補貼實施細則》，每輛車平均補貼8萬元，其中，更換動力電池的車輛，每輛平均補貼4.2萬元。

棗莊市2026年新能源城市公交車及動力電池更新補貼實施細則規定，更換新能源城市公交車的，每車補貼12.81萬元，低地板及低入口車輛額外補貼5000元；對更換動力電池的，每輛車平均補貼4.2萬元，這個標準雖高於國家標準，但在多位從業人士看來，若大規模換電，仍將是一筆不小的開支。

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公交存廢之爭：不可以是否盈利衡量價值

儘管當前公交運營壓力較大，但多位受訪人士的一個普遍共識是，城市公交是最基本的公共服務，並不能簡單以是否盈利來衡量。

交通運輸部科學研究院城市交通與軌道交通研究中心副主任彭虓介紹，公交為市民提供兜底服務，考慮民生實際，仍有大量人群需要乘坐公交。

按照國際標準，公交應該佔據整個交通結構的六成左右，才有利於構建合理的交通網絡，保障服務民生。

他提及，當千人小汽車保有量超過500輛，公共交通分擔率大幅下降，出行、停車都將變得極其緊張，「嚴重的話，城市可能會癱瘓」。

彭虓建議，政府應主動作為，將道路資源向公交傾斜，踐行公交優先，綠色公交理念，改革創新公交運營模式，通過合理設置線路、市場化定價機制，精細化控制成本，以及稅制改革、稅收減免政策等扭轉公交困局。

北京工業大學城市交通學院教授陳豔豔接受媒體採訪時表示，落實公交優先，對公交企業要有穩定的財政投入和科學的補貼機制，保障公交路權。而對公交企業來說，保證高品質公交服務及提升競爭力是生存根本。

此前，交通運輸部多次發文強調，城市公共交通是滿足人民群眾基本出行需求的社會公益性事業，是政府應當提供的基本公共服務和重大民生工程。今年9月，交通運輸部國家發展改革委財政部人力資源和社會保障部出台《關於促進城市公交企業深化改革的指導意見》，再度強調城市公共交通是重要的公益性事業和民生工程，要落實市縣級財政支出責任，根據城市公共交通實際和財政承受能力安排城市公共交通發展所需經費並納入本級預算。城市人民政府要在公交企業營收達不到年度預期目標時，按規定做好政策支持，採取措施保障公交線路正常運行。



聶存明近期在接受《中國交通報》採訪時也表示，公交作為基礎性公共服務，不能走完全市場化盈利的路子，更不能簡單按照市場收益決定線路開停。「要在守住民生出行底線前提下，探索適度可控的造血渠道，尋求公共服務供給能力和企業可持續運營之間的本地平衡路徑。」

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